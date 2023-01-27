Депутати ОПЗЖ, яхта Жеваго, нерухомість Богуслаєва: як Дубай став раєм для українців

Нардепів від забороненої ОПЗЖ помітили в ОАЕ. Дехто вже навіть встиг перебратися до Дубая. Зокрема, йдеться про Наталію Королевську, Вадима Столара та Суто Мамоян.

За інформацією УП, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

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Як політики ОПЗЖ перебралися в Дубаї

Журналіст УП зустрів Мамояна в найбільшому в світі торговому центрі Dubai Mall 7 січня. За даними джерел УП у бізнесових колах, Мамоян нібито намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії, де він хоче отримати посередництво між владою та власниками. Джерела переконують, що в Дубай Мамоян літає для зустрічей з власниками.



Мамоян і онучка спікера часів Януковича Володимира Рибака Катерина

Перед новим роком Столара помітили в Дубаї у російському ресторані Suvoroff. За даними джерел УП у дипломатичних колах, український нардеп навіть оформив водійське посвідчення в ОАЕ. На це мають право лише резиденти ОАЕ, а це означає, що він збирається жити в Перській затоці.

Наразі Столар повернувся в Україну і уже не зміг перетнути кордон. За інформацією джерел УП в бізнесових колах, депутат веде перемовини з представниками влади, щоб отримати дозвіл на виїзд з країни.

Королевська проживає в ОАЕ

Також у розслідуванні йдеться про те, що Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort.

17 жовтня Королевську разом з чоловіком Юрієм Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.



Address Beach Resort в якому живе Королевська / Фото УП

За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Ростислава Солода.

Яхта Жеваго

Ексдепутат та олігарх Констянтин Жеваго не встиг заховатися сам, проте надійно заховав свою Яхту у Дубаї.

Яхта Жеваго / Фото УП

Де подівся Хорошковський

Ще 27 грудня у Куршевелі на запит ДБР України Костянтина Жеваго затримали . Його підозрюють у розтраті понад 113 мільйонів доларів США. Ще відомо, що його у 2022 році включили до списку 20 найбагатших українців за версією журналу Forbes. Статки Жеваго оцінюються в 1,4 мільярда доларів США.

За даними УП, в Дубаї постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян і навіть телеведучий Савік Шустер багато часу проводить саме на березі Перської затоки.

Хорошковський мешкає на території п'ятизіркового готелю Bulgari Resort. Це одне з найдорожчих та найпопулярніших місць в Дубаї, як серед представників української "еліти", так і серед російських олігархів.

Також апартаментами у Дубаї володіє екснардеп, президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв із сином. Нагадаємо, що Богуслаєва-старшого затримали за підозрою у співпраці з Росією.