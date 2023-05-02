Після восьми місяців розлуки: зворушливе відео, як внучка зустрічала дідуся-воїна

Українських захисників вдома з нетерпінням чекають рідні та близькі. Мережу буквального розірвало відео зустрічі маленької онуки з дідусем-воїном.

Вкрай зворушливі кадри оприлюднили у тіктоці. Лише за один день станом на ранок 2 травня відео вже переглянули 128 тисяч користувачів.

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Зворушлива зустріч дідуся та онуки

На відео маленька дівчинка побачила здалеку свого дідуся – українського воїна. Не стримуючи емоції, дитина побігла до нього, аби міцно-міцно обійняти.

8 місяців розлуки. Дочекалися ще одного нашого захисника – улюбленого, найкращого дідуся. наступна зустріч обов'язково з нашими найріднішими разом вдома за одним столом та з перемогою,

– зазначила авторка відео Яна.

Зустріч онуки з дідусем-воїном: дивіться відео

Зауважимо, що перед тим додому приїхав батько дівчинки, який також захищає Україну від російського агресора.

На Вінниччині тепло зустріли воїна, що повернувся з полону

Нещодавно мешканці Івашківців Вінницької області тепло зустріли свого односельця, який нещодавно повернувся з російського полону. Захисника України Юрія Наконечного вдалося врятувати під час великого обміну на Великдень.

Воїна зустрічали усі: і діти, і дорослі. Його вітали квітами, повітряними кульками, приємними словами та міцними обіймами.

Нехай кожен український захисник повернеться до своїх рідних живим і принесе таку бажану перемогу!