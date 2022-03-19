Як діяти під час обстрілів на вулиці, у транспорті й у приміщенні: важливі поради
19 березня 2022 , 06:46Читать новость на русском
Україна уже понад 3 тижні живе в умовах війни. Російські окупанти цинічно атакують житлові квартали. Ворожий обстріл може застати фактично будь-де.
Як потрібно діяти під час обстрілів – нагадали у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Детальніше про те, що може врятувати життя, читайте далі.
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Якщо ви – на вулиці
- Лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот – це вбереже від контузії.
- Якщо в полі зору є укриття, повзіть до нього.
Якщо ви – у транспорті
- Потрібно негайно зупинитись та вийти з транспорту.
- Далі – відбігти від дороги й лягти на землю.
Якщо ви – у приміщенні
- Потрібно взяти з собою найнеобхідніші речі та швидко спускатися в укриття – СХОДАМИ, не ліфтом.
Де ховатися у квартирі
Якщо ви все ж таки залишилися у квартирі, слід запам'ятати, які місця там є найбезпечнішими. Мовиться про:
- місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);
- приміщення без вікон (ванна – але якщо у ній немає газового обладнання).
Де ховатися у разі небезпеки / Інфографіка 24 каналу
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