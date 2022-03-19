Як діяти під час обстрілів на вулиці, у транспорті й у приміщенні: важливі поради

19 березня 2022 , 06:46
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Джерело:

телеграм-канал Центру протидії дезінформації при РНБО

Україна уже понад 3 тижні живе в умовах війни. Російські окупанти цинічно атакують житлові квартали. Ворожий обстріл може застати фактично будь-де.

Як потрібно діяти під час обстрілів – нагадали у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Детальніше про те, що може врятувати життя, читайте далі.  

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Якщо ви –  на вулиці

  • Лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот – це вбереже від контузії.
  • Якщо в полі зору є укриття, повзіть до нього.

Якщо ви –  у транспорті

  • Потрібно негайно зупинитись та вийти з транспорту.
  • Далі – відбігти від дороги й лягти на землю.

Якщо ви – у  приміщенні 

  • Потрібно взяти з собою найнеобхідніші речі та швидко спускатися в укриття – СХОДАМИ, не ліфтом.  

Де ховатися у квартирі

Якщо ви все ж таки залишилися у квартирі, слід запам'ятати, які місця там є найбезпечнішими. Мовиться про:

  • місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);
  • приміщення без вікон (ванна – але якщо у ній немає газового обладнання).


Де ховатися у разі небезпеки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Буртик