Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: поради

Під час обстрілів чи штурму міста найголовніше – подолати паніку, не заважати українським захисникам працювати і діяти згідно з інструкцією.

Що треба робити, якщо почався штурм міста

Є чотири основні правила, які допоможуть зберегти життя при штурмі населеного пункту. Про них нагадали в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

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Заклейте вікна скотчем

Клеїти слід всю поверхню вікна – стрічка у стрічку, але не хрест-навхрест. Також не підходьте навіть до заклеєних вікон.

Завжди тримайте телефон зарядженим – будьте готові до того, що світло може вимкнутися

Використовуйте світломаскування уночі

Приблизно об 22 – 23 годині вечора варто вимикати світло у будинку, щоб не позначати ворогові своє перебування. Якщо все ж вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці.

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Під час обстрілу залишайтеся на місці

Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.

Як поводитись під час обстрілів

Кожен може не дати ворогу пройти територією й закріпитися, повідомивши про це відповідні органи.

На вулиці:

лягти на землю, накрити голову руками, відкрити рот – це вбереже від контузії;

знайти найближче укриття з боку, протилежного від обстрілу (можна сховатись у під’їзді будинку чи підземному переході);

якщо в полі зору немає укриття, потрібно лягти на землю і закрити голову руками;

У транспорті:

негайно зупинитись, відбігти від дороги і лягти на землю;

не можна ховатися під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем);

У приміщенні:

спуститись до укриття (підвалу) з усім необхідним;

не користуватися ліфтом, а лише сходами;

у квартирі сховатись у найміцніших місцях житла, наприклад, у кутах опорних стін.



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