Як Кремль і Медведчук створили схему поширення російських фейків у Європі та чим це загрожує

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24 Канал публікує продовження розслідування колег News Insight про діяльність російської мережі гібридних впливів і дезінформації в Європі Voice of Europe, якою керує Віктор Медведчук. Наразі мовиться про перелік ЗМІ, які викрили себе на цитуванні Voice of Europe. Серед цих видань є добре відомі поширювачі російської пропаганди, але також і ЗМІ, які до цього мали доволі добру репутацію.

У цьому дослідженні визначили новинні вебсайти в ЄС і США, які репостили або цитували статті та інтерв'ю проросійської медіа-платформи Voice of Europe ("Голос Європи"), що опинилася в центрі нещодавнього скандалу і потрапила під санкції уряду Чехії.

До теми В ЄС за допомогою СБУ викрили проросійську мережу впливу на депутатів

Медіа-платформа Voice of Europe була створена нещодавно, має невелику аудиторію і, здається, нічим не примітна. Однак вона активно запрошує європейських політиків для інтерв’ю та виступів у своїх телевізійних програмах, також її активно цитують у засобах масової інформації.

Саме ці цитати допомагають визначити, які ще новинні сайти в Європі просувають прокремлівські наративи, а також політиків, які підтримують їхні зусилля. А вже російські державні пропагандистські ЗМІ цитують статті європейських сайтів, щоб підтвердити "авторитетність" репортажів та інформації, якою вони діляться.



Як працюють сателіти російської пропаганди в Європі / Інтерактивну інфографіку News Insight відкривайте за посиланням

Хто в Німеччині цитує Voice of Europe?

Під час аналізу ЗМІ, які цитують проросійську платформу Voice of Europe, розслідувачі виявили низку німецьких ЗМІ. Під час попереднього дослідження викрили мережу проросійських новинних сайтів, зокрема тих, які цитують сайт Voice of Europe.

, сам сайт Voice of Europe нещодавно відновив свою роботу, переїхавши на хостинг до Казахстану. Це сталося після того, як уряд Чехії ввів санкції проти цього пов'язаного з Кремлем сайту.Нині в Польщі та Бельгії ведуться розслідування діяльності проросійської мережі впливу, до якої входила ця медіа-платформа.

У випадку з Voice of Europe доведено, що Москва намагається використовувати зареєстровані в ЄС новинні вебсайти, замасковані під нейтральні або альтернативні, для легітимізації російських пропагандистських наративів і підвищення довіри до своїх заяв. Оскільки майже ніхто у світі більше не вірить російським державним пропагандистським каналам, таким як RT чи Sputnik.

Отже, розгляньмо кілька прикладів з Німеччини, де публікують наративи, вигідні Кремлю. Це сайти EpochTimes і Telepolis. Цікаво, що RT (Russia Today) поширює ідентичні наративи:

Платформа BSW виступає за нові імміграційні обмеження, відновлення імпорту енергоносіїв з Росії та припинення війни в Україні шляхом переговорів. Хоча найбільше робочих місць було втрачено в Гельсінкі, деякі сільські громади постраждали непропорційно, іноді втративши чверть своїх робочих місць.

Посилання: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wochenrueckblick-streiks-in-finnland-10-000-jobs-bei-zf-friedrichshafen-in-gefahr-teil-2-a4565895.html

Скільки західних найманців і спецпризначенців воюють в Україні? Згідно з документами Міністерства оборони, що просочилися в березні 2023 року, на той час в Україні перебувало щонайменше 97 спецпризначенців НАТО: 50 британських, 17 латвійських, 15 французьких, 14 американських і один нідерландський. Оскільки Росія, схоже, бере гору на полі бою, можливо, безповоротно, США і НАТО стоять перед давно очікуваною дилемою: прийняти реальність і заохотити Україну до переговорів про дипломатичне завершення війни, або ж обрати шлях ескалації та розгортання військ НАТО, як нещодавно запропонував президент Франції Еммануель Макрон, щоб воювати пліч-о-пліч з українськими військами проти Росії. Було б безвідповідально йти другим шляхом, не вивчивши перший.

Посилання: https://www.telepolis.de/features/Wie-viele-westliche-Soeldner-und-Spezialkraefte-kaempfen-in-der-Ukraine-9661107.html

Сайт Extradienst – ще один приклад того, як сайт Voice of Europe підтримує цю тезу:

Навіть хоробрі британці, які люблять хвалитися своєю довоєнною підтримкою України, включаючи спільну "операцію зі свободи судноплавства" біля берегів Криму у 2021 році, поховали ідею відправити в Україну якісь експедиційні сили майже так само швидко, як вона народилася.

Посилання: https://extradienst.net/2024/02/12/das-putin-interview-und-der-bundeskanzler/

Інший німецький сайт Peds Ansichten, цитуючи Voice of Europe, стверджує, що ЗМІ нібито несправедливо зображають Путіна і російську пропаганду як зло. При цьому вони пропускають той факт, що Росія вторглася в суверенну країну, розпочала найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової війни, а також поширює дезінформацію і кампанії впливу в Європі. Цитати нижче:

Протягом багатьох років емоційні образи цементуються у свідомості людей і в поєднанні з поточними подіями створюють бажаний настрій. Настроїв, які мають на меті завдати шкоди політичному опонентові. У цьому конкретному випадку це образи "злих росіян", "господаря Кремля Путіна" та "російської пропаганди". Хто завдає найбільшої шкоди Україні, тобто народу України, – це окрема тема.

Нинішня українська влада має своє коріння в перевороті, який фінансувався і керувався Сполученими Штатами Америки. Переворот 2014 року поховав і без того хитку українську демократію. Того ж року поштовх пройшов через "спільноту цінностей". Тепер Вашингтон втілював у життя вже прийняті стратегічні рішення: Розширити новостворений плацдарм в Україні, щоб використовувати його по максимуму в процесі.

Посилання: https://peds-ansichten.de/2024/04/voice-of-europe-desinformation-meinungsfreiheit-zensur/

Група парламентарів ЄС піддала різкій критиці політику України в ході дискусії, що транслювалася в ЗМІ, і закликала до швидкого завершення війни. Найбільш чітка заява пролунала від нідерландського політика, повідомляє RT.de.

За даними Southfront, "перший підрозділ Французького іноземного легіону", як повідомляється, прибув в район міста Слов'янськ.

Посилання: https://dissident.one/frans-leger-ingezet-in-slavyansk-volksrepubliek-donetsk-rapport

Депутати Європарламенту Марсель де Грааф і Йоахім Кус подали офіційний запит до європейської спільноти, в якому звернули увагу на переслідування УПЦ з боку української влади, повідомляє, цитуючи Voice of Europe. У своєму посланні де Грааф стверджує, що Україна порушує верховенство права і права людини.

Посилання: https://dissident.one/europarlementarier-de-graaff-de-beste-weg-naar-vrede-is-oekrainers-tot-overgave-dwingen

Розслідувачі також знайшли багатомовний міжнародний вебсайт, який має на меті зупинити війни. Однак у випадку російсько-української війни він не закликає до виведення російських військ із захоплених територій України.

Проєкт договору між Росією та Україною, запропонований Путіним, існував. Припинити розширення імперії військових баз США в Скандинавії.

Посилання: https://worldbeyondwar.org/de/Putins-Vertragsentwurf-zwischen-Russland-und-der-Ukraine-existierte/

Вебсайт LostInEU підтримує російські наративи про те, що Україна буцімто не хоче миру, тоді як насправді російські війська продовжують окупувати захоплені українські території та атакувати українські позиції, щоб захопити більше територій. Для цього проросійські ЗМІ перекручують заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Цитата: "Кулеба: "Ми будемо чинити опір пропозиції про переговори".

https://lostineu.eu/kuleba-werden-ruf-nach-verhandlungen-bekaempfen

Сайт Freiewelt також відомий тим, що поширює проросійські погляди в Німеччині та поширює інформацію від VoE.

Заголовок: Українці звинувачують Зеленського в корупції. Понад три чверті українців вважають президента Володимира Зеленського безпосередньо відповідальним за корупцію як в уряді, так і в армії.

Посилання: https://www.freiewelt.net/nachricht/ukrainer-geben-selenskyj-schuld-an-korruption-10093969/

У дослідженні також згадується сайт Unser Mitteleuropa, який посилається на дані Європарламенту.

Заголовок: Дипломатична мудрість візиту Кіссінджера до Китаю висвітлює перехрестя в китайсько-американських відносинах.

Посилання: https://unser-mitteleuropa.com/118420

До теми Чехія пропонує ввести санкції проти Медведчука на рівні ЄС: однак це ще не все

Хто цитує сайт "Голосу Європи" у Франції

Ще одна проросійська платформа, яка клонує RT, Le Réseau International, спробувала зробити маловідомий прокремлівський сайт Voice of Europe відомим у Франції. Вона додала публікацій у вільних блогах праворадикалів. А ще є сайт Les Moutons Enrages, який також є частиною мережі прокремлівських сайтів.

Вищезгадані "новинні" сайти поширюють кремлівські фейки, зокрема інформацію про те, що український уряд відправляє на фронт вагітних жінок. Для поширення цієї фейкової новини росіяни навіть зняли ролик про нібито захоплення вагітної української жінки-солдата в окопі.

Численні ознаки вказують на те, що це відео є фейком, оскільки воно було змонтоване московською кіностудією. Попри спростування, проросійські ресурси не проводять фактчекінг, а Le Réseau International та його клони продовжують поширювати цю російську дезінформацію.

Цитата: "Київський режим відправляє жінок на поля бою. Примусовий призов вагітних жінок. Володимир Зеленський одержимий бажанням догодити своїм натівським кураторам, що означає "військові “перемоги" за будь-яку ціну".

Посилання:

До речі, канадські сайти Mondialisation (французькою) та Global Research (англійською) також опублікували цю фальшивку.

Посилання: https://www.mondialisation.ca/le-regime-de-kiev-envoie-les-femmes-sur-les-champs-de-bataille-la-conscription-forcee-des-femmes-enceintes/5683349

Інший французький сайт, Freedom.fr, поширює російську думку про те, що Україна повинна капітулювати.

Цитата: "Депутат Європарламенту де Грааф: Найкращий спосіб досягти миру – змусити українців капітулювати".

Сайт Dreuz ділиться статтею з російськими поглядами, озвученими проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він також цитує Voice of Europe.

Цитата: "Орбан: Світ перебуває в небезпечній ситуації, оскільки провідна наддержава світу відчуває, що скочується на друге місце".

Посилання: https://www.dreuz.info/2023/07/orban-le-monde-se-trouve-dans-une-situation-dangereuse-alors-que-la-premiere-superpuissance-sent-quelle-glisse-vers-la-deuxieme-place-283832.html

Сайт Resistance Republicaine, який цитує Voice of Europe, зосереджується на поширенні несприятливого висвітлення України.

Цитата: "Хорватія: державі пред'явлено позов на 196 мільйонів євро за незаконно захоплену Україною яхту Royal Romance (нагадаємо, що це яхта Віктора Медведчука, яку цілком законно конфіскував уряд Хорватії, і цей факт не дає спокою куму Путіна та його медійній обслузі – 24 Канал).

Посилання: https://resistancerepublicaine.com/2024/03/17/intentions-et-agissements-delictueux-de-lukraine-contre-la-croatie/

Розслідувачі також помітили сайт Egalite et Reconciliation, яким керує ультраправий конспіролог Алін Сорал.

Посилання: https://www.egaliteetreconciliation.fr/Ventes-automobiles-en-Russie-reflux-europeen-et-forte-poussee-chinoise-73371.html

А ще знайшли сайт Les Observateurs, сайт на домені Swiss.ch, французькою мовою, який цитує Voice of Europe.

Посилання: https://lesobservateurs.ch/2023/07/26/rts-sound-of-freedom-cest-complotiste-qanon-dextreme-droite/

Не дивно, що всі ці французькі сайти, які цитують Voice of Europe, є частиною мережі, яку раніше викрили.

Проросійські наративи та вебсайти в Іспанії, Нідерландах та Угорщині

Один за одним ми виявляємо сайти, які цитують Voice of Europe і поширюють проросійські наративи та вплив Кремля в інших європейських країнах.

Російська пропаганда активно націлена на іспанську аудиторію, проводячи кампанії прокремлівського впливу за допомогою своїх державних ЗМІ RT і News Front (російський вебсайт, зареєстрований на домені .su (нині не існуючий Радянський Союз і має багато мовних версій). Обидва вони цитують сайт Voice of Europe на підтримку тези про те, що Україна не повинна вступати до НАТО і що вступ України до НАТО нібито означатиме Третю світову війну.

Цитата: "Словаччина накладе вето на членство України в НАТО, тому що це буде початком Третьої світової війни".

Журналісти також помітили сайт під назвою Buscando La Verdad ("У пошуках правди"). Але на відміну від своєї назви, цей сайт не шукає правду. А натомість він знаходить і репостить російську пропаганду. Нижче наведено кілька заголовків.

BlackRock готується до глобального колапсу через сонячну бурю.

Чи контролюють люди світову економічну потужність?

Європарламент схвалив нове "зелене правило", яке криміналізує фермерів і власників ранчо.

Світ готується до апокаліптичного майбутнього.

Таємний фінансовий клуб діє в Європі вже понад 70 років.

Посилання: https://buscandolaverdad.es/2023/12/28/eslovaquia-vetara-la-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-porque-seria-el-comienzo-de-la-tercera-guerra-mundial/

Російська дезінформація також націлена й на Угорщину. Наприклад, сайт Magyar Nemzet написав статтю, в якій перекрутив зміст заяви українського міністра Дмитра Кулеби: "Міністр закордонних справ України: Ми зробимо все, щоб змусити замовкнути голоси миру!", а також підтримав Voice of Europe, процитувавши його статтю.

Цитата: "Ми зробимо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства, щоб змусити ці голоси замовкнути, заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю, яке побачив інформаційний портал Voice of Europe. Міністр закордонних справ України мав на увазі зростаючі позиції та думки в Європі, які наголошують на необхідності мирних переговорів, а не продовження війни".

Посилання: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/08/ukran-kulugyminiszter-mindent-megteszunk-hogy-elhallgattassuk-a-beke-hangjait

Швеція також не уникла атак російської пропаганди. Росіяни поширюють наратив про корумпований уряд в Україні, намагаючись відмовити Європу від підтримки України в її оборонній війні проти російських окупантів.

Цитата: "Українці звинувачують Зеленського в корупції. Понад три чверті українців вважають президента Володимира Зеленського безпосередньо відповідальним за корупцію як в уряді, так і в армії. Про це свідчать дані нового соціологічного опитування, повідомляє Voice of Europe".

Посилання: https://www.friatider.se/ukrainarna-skyller-korruptionen-pa-zelenskyj

Італія не уникла поширення проросійських наративів та дезінформації. Також помітні цитати з Voice of Europe. Аріанна Едітріче цитує цей сумнозвісний сайт, ось лише декілька прикладів:

Переможена армія і знищена армія – це дві різні речі. Армія, що просто зазнала поразки в бою, часто може успішно відступити, реформуватися і відновити свої сили, як це зробив Рим після приниження при Каннах, зрештою знищивши свого великого суперника, Карфаген. Але коли цілі армії розпадаються і втрачають волю до боротьби, може розпастися і ціла нація. Це те, що сталося з великими імперіями у Першій світовій війні, і це також доля, яка чекає на українську армію.

Неймовірно, наскільки важко принципу реальності пробитися в дебати про Україну, заплямовані гібридною війною атлантистської дезінформації. Публічно, звичайно, тому що в приватних розмовах навіть менш дурні атлантисти говорять як Папа Римський: НАТО і Київ програли, Путін виграв, і, якщо не буде негайних переговорів, Росія може з'їсти й решту країни.

Посилання: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/l-esercito-ucraino-sta-cedendo

Voice of Europe і проросійські політики на континенті, у яких він брав інтерв'ю, також отримали широке висвітлення в Республіці Сербській (автономна частина Боснії та Герцеговини, населена здебільшого етнічними сербами та відома своїми проросійськими поглядами – 24 Канал).

Цитата: "Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив в інтерв'ю Voice of Europe, що ЄС втратив свої європейські цінності та християнські засади й дозволив Америці втручатися у свою політику".

Посилання: https://www.atvbl.rs/republika-srpska/dodik-eu-izgubila-evropske-vrijednosti-i-hriscanske-temelje-10-1-2024

Польський сайт Salon24 також цитує Voice of Europe і поширює російські наративи про те, що Москва бореться із західними силами в Україні.

Заголовок: Скільки західних найманців воює в Україні?

Посилання: https://www.salon24.pl/u/bezmetki/1367595,ilu-najemnikow-z-zachodu-walczy-na-ukrainie

Естонську аудиторію, не сумнівайтеся, також було охоплено.

Заголовок: Нацистську символіку та дитячу порнографію знайшли в чатах німецької поліції | Voice of Europe.

Посилання: https://lemm.ee/post/3538357

Спілка православних журналістів також процитувала сайт Voice of Europe і поширила російське твердження про нападки на свободу віросповідання в Україні, тоді як мішенню для правоохоронців стали священики російської церкви, які діють як агенти. Очевидно, що вони отримують підтримку від проросійських депутатів Європарламенту.

Цитата: "Депутати Європарламенту від Нідерландів та Німеччини заявили, що Європарламент вимагає від Зеленського негайної реакції через "війну зі священиками".

Посилання: https://spzh.media/en/news/76791-meps-appeal-to-eu-over-persecution-of-uoc

Вебсайти, пов'язані з Voice of Europe і орієнтовані на американську та світову аудиторію

Існує також багато англомовних новинних вебсайтів, орієнтованих на американську та глобальну аудиторію, які перепощують або цитують "Голос Європи". Це переважно ЗМІ, які поширюють ультраконсервативні, ультраправі та / або протрампівські погляди, а також теорії змови.

Кілька заголовків на сайті News Target містили цитати з Voice of Europe:

Росія розслідує дані про українську фірму, пов'язану з Гантером Байденом, на предмет фінансування терористичних атак.

Співробітник ЦРУ підтвердив, що має "радників" в Україні – це "добре відомий секрет".

Посилання: https://www.newstarget.com/2024-02-22-german-comedian-culling-german-austrian-conservative-politicians.html

Російські державні пропагандистські ЗМІ та проросійські медіа-мережі також поширюють не підтверджені фейкові повідомлення про те, що український уряд нібито причетний до вбивств іноземних журналістів.

Заголовок: "Український режим вбиває іноземних журналістів, щоб приховати корупцію".

Посилання: https://weeklyblitz.net/2023/12/27/ukrainian-regime-kills-foreign-journalists-to-hide-corruption/

Фейкові свідчення про іноземних журналістів, вбитих "київським режимом", поширював проросійський канадський сайт Global Research. Це ЗМІ також було включено до мережі проросійських сайтів.

Цитата: "Київський режим вбиває іноземних журналістів, щоб приховати свою корупцію? У серпні єгипетський журналіст Мохаммед аль-Алаві розкрив купівлю вілли вартістю майже 5 мільйонів доларів Ольгою Кияшко, тещею президента Зеленського".

Посилання: https://www.globalresearch.ca/kiev-regime-now-killing-foreign-journalists-hide-corruption/5844278

Ознайомтеся з кількома заголовками від Conservapedia, яка також робила зворотні посилання на сайт Voice of Europe:

Офіцер Державної прикордонної служби України стверджує, що Київ руйнує себе "зсередини".

Китай здатний збалансувати зв'язки з Росією, США і Європою.

Китай може впоратися з будь-яким викликом, що постає перед ним.

Більшість українців вважають, що Зеленський продовжує неправильну війну.

Складна історія Криму завершилася його поверненням до складу Росії.

Посилання: https://www.conservapedia.com/index.php?title=NATO_war_in_Ukraine

Як російські державні пропагандистські ЗМІ репостять інтерв'ю проросійських депутатів Європарламенту, підготовлені Voice of Europe

Врешті, колеги-розслідувачі довели приналежність сайту Voice of Europe і пов'язаної з ним мережі новинних сайтів у Європі безпосередньо до російських державних пропагандистських ЗМІ, та навели приклади цитування росіянами матеріалів Voice of Europe.

Низка російських ЗМІ, зокрема RT у різних мовних версіях, Газета.ру, ТАСС і Sputnik Globe, опублікували пропагандистські матеріали з посиланням на Voice of Europe.

Їхні статті підтримують ключові наративи Кремля: Україна програє, а Захід не повинен підтримувати Україну.

Цитата: "Україна програє".

Посилання: https://de.rt.com/europa/183622-eu-abgeordneter-de-graaff-bester-zum-frieden-ist-ukrainer-zur-kapitulation-zu-zwingen/

Заголовок: "Скотт Ріттер: Час для США викинути Зеленського на смітник"

Посилання: https://sputnikglobe.com/20231112/scott-ritter-time-for-us-to-dump-zelensky-1114889912.html

Портал Voice of Europe опублікував схему для проведення інтерв'ю з проросійськими політиками в Європі, в тому числі з членами Європейського парламенту.

До списку потрапили Маттіас Моосдорф і Марсель де Грааф. Ці агенти впливу Кремля робили проросійські заяви або наративи, які були вигідні Москві. А потім російські державні пропагандистські ЗМІ цитували цей ресурс і поширювали їхні заяви, зроблені нібито в європейському виданні.Ось кілька прикладів.

ЄС повинен ставитися до інших країн як до рівних і навчитися працювати з ними, і тільки тоді він досягне рівня БРІКС. Портал Voice of Europe цитує голландського депутата Європарламенту Марселя де Граафа, який висловив таку думку. На цей момент ЄС не дивиться в дзеркало і не бачить, що сам спровокував зміну режиму в Україні, що фактично поставило під загрозу безпеку Росії,

– цитує де Граафа портал.

Посилання: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19495113

Європа не має власної думки щодо українського конфлікту, але змушена слідувати правилам, встановленим США. Таку думку висловив депутат Бундестагу Маттіас Моосдорф, слова якого 15 грудня опублікував портал Voice of Europe.

Посилання: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19557461

Матіас Моосдорф, член фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі, заявив, що Європі не вистачає унікального погляду на український конфлікт і вона повинна дотримуватися правил, встановлених Сполученими Штатами.

Посилання: https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/12/16/21939193.shtml

Заголовок: "Лідерська утопія: Чи стане Франція сильним гравцем в Індо-Тихоокеанському регіоні?"

Посилання: https://russiancouncil.ru/blogs/snofmo/utopiya-o-liderstve-stanet-li-frantsiya-silnym-igrokom-v-indopatsifike/

Заголовок: "Американські політики використовують державні кошти для "стимулювання економіки", насувається безпрецедентний дефіцит".

Посилання: https://www.sott.net/article/483855-US-politicians-using-government-funds-to-stimulate-the-economy-unprecedented-deficit-looms-Bloomberg-analysis-reveals

Заголовок: "Російські федеральні ЗМІ оприлюднили імена французьких найманців, які воюють у складі Збройних сил України"

Посилання: https://www.sott.net/article/488061-Russia-releases-names-of-French-mercenaries-in-Ukraine-includes-son-of-a-General-of-Frances-Armed-Forces

І ще кілька заголовків з вебсайту світових новин Natural News, на який також посилається Voice of Europe.

США – не демократія, каже Путін.

США стали світовим посміховиськом, критикуючи демократичні процеси в інших країнах і водночас придушуючи власного кандидата в президенти.

Путін обіцяє знищити всі винищувачі F-16 американського виробництва, пілотовані українськими солдатами.

Посилання: https://www.naturalnews.com/2024-02-22-german-comedian-culling-german-austrian-conservative-politicians.html

Заголовок: Скільки іноземців воює в Україні? Іноземний чобіт військових і найманців – може бути більшим, ніж ви думаєте.

Посилання: https://responsiblestatecraft.org/foreign-fighters-ukraine/

Заголовок: "Американський генерал заявив, що США, ймовірно, розбомбили газопровід "Північний потік"

Посилання: https://revolver.news/2023/08/top-us-general-caught-on-hot-mic-claiming-usa-likely-bombed-nord-stream-pipeline/

Заголовок: "Суд заблокував адміністрацію Байдена": "Суд заборонив адміністрації Байдена незаконно цензурувати американців. Будь ласка, підтримайте TGP в наших постійних спробах зберегти свободу в Америці".

Посилання: https://theconservativedispatch.com/2023/07/08/huge-win-for-gateway-pundit-and-america-court-blocks-biden-administration-from-illegally-censoring-americans-please-support-tgp-in-our-continued-attempts-to-preserve-freedom-in-america/

Заголовок: "Україна: 2023 рік став роком свободи в Америці: Україна: 2023 рік був роком розчарувань. Постійна корупція, військові невдачі та втеча з країни".

Посилання: https://popularresistance.org/ukraine-2023-was-a-year-of-disappointment/

Заголовок: "Зневірена Франція збирається депортувати "небезпечних іноземців".

Посилання: https://www.wnd.com/2023/11/desperate-france-set-violate-european-court-human-rights-deport-dangerous-foreigners/

Дезінформаційна війна Росії проти Європи

Залежно від рівня упередженості та недостовірності, статті Voice of Europe та європейських новинних сайтів, які його цитують, можна поділити на такі категорії:

Російські фейки про Україну.

Російська дезінформація та перекручені факти.

Проросійські наративи.

Демонізація ЄС та США.

Теорії глобальної змови.

Очевидно, що вони мають на меті вплинути на громадську думку в країнах ЄС, особливо незадовго до виборів до Європейського парламенту. Тематика і стиль статей вказують на те, що їхньою головною метою є вимога припинити підтримку України з боку Заходу, що дозволить Росії втримати українські території, захоплені в результаті незаконної війни.

Водночас проросійські ЗМІ поширюють ключові наративи Кремля про те, що у війні винен саме Захід, що український уряд корумпований, а уряд ЄС нехтує потребами своїх громадян, Сполучені Штати занепадають, а українська армія близька до поразки у війні. Щоб підкріпити свої наративи, проросійські новинні сайти беруть інтерв'ю у лояльних до Росії політиків, які роблять необхідні заяви, що відповідають порядку денному Кремля.

З іншого боку, проросійські медіа-сайти гарантують позитивне висвітлення праворадикальних і євроскептичних політиків, яких вони були б раді бачити в наступному Європарламенті. Після цього провідні російські державні ЗМІ цитують ці заяви, проросійські блогери поширюють їх, а армія кремлівських ботів підтримує їх у більших масштабах. Саме так працює російська пропаганда, намагаючись вплинути на громадську думку в Європі.

Все це свідчить про те, що Росія веде активну війну проти Європи на інформаційному полі бою за допомогою пропаганди, дезінформації та своїх агентів впливу. Як показують розслідування в Чехії, Польщі та Бельгії, європейські уряди почали протидіяти спробам Росії впливати на політичні процеси в ЄС.

Однак масштаби проросійських інформаційних атак і кількість, здавалося б, клонованих вебсайтів вимагають більших заходів для протидії їм.