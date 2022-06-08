Як у Дії можна отримати виписку про місце проживання: Федоров розповів, як це зробити

Тепер виписку про місце проживання можна отримати не виходячи з дому. Електронний документ можна згенерувати на порталі Дія.

Довідку про місце реєстрації можна отримати в декілька кліків, після цього завантажити її на телефон або видрукувати. Жодних печаток ставити на документ не потрібно – він містить QR-код, який містить усю необхідну інформацію. Про це Михайло Федоров розповів в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ще в грудні у Дії запустили послугу "зміна місця реєстрації" й вона стала найпопулярнішою послугою на платформі. Але під час воєнного стану, згідно з законом, місце реєстрації змінювати не можна. Попри це, довідку про місце реєстрації потребують різні установи, наприклад дитячі садочки або банки.

Наразі послуга є лише на сайті Дія

Для того, щоб люди не стояли в чергах, Мінцифри запустило цю послугу на порталі Дія. Міністр цифрової трансформації України розповів, що зовсім скоро ця функція стане доступна і в додатку.

Як отримати витяг про місце реєстрації на порталі

авторизуватися на порталі Дія,

обрати послугу "Витяг з реєстру територіальної громади",

натиснути "Отримати витяг".

Електронний витяг про місце проживання можна завантажити й зберегти у форматі PDF на телефон чи будь-який інший зручний носій. За бажанням, його можна видрукувати.

Кожний електронний витяг має QR-код, за яким структури можуть перевірити справжність документа.

Також в дії скоро буде послуга усиновлення

Раніше повідомлялося, що тепер в Дії буде доступна послуга "усиновлення". Вже від 1 червня можна подавати заявку на первинну консультацію. Онлайн можна подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини чи дитячого будинку сімейного типу. Також можна ознайомитись з анкетами дітей. За декілька місяців до додатку додадуть новий функціонал.

Представник Мінцифри Денис Іванов пояснив, що інформація про кандидата буде зображатися автоматично. Впродовж 15 днів з ним зв'яжуться та запросять на консультацію.

Окрім цього, тепер усі, хто втратив роботу через війну, можуть оформити допомогу по безробіттю через додаток. Також послуга доступна для тих українців, які не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан.

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