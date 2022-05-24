Як дізнатись, на якій заправці OKKO є пальне: 3 способи

В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну виник дефіцит пального, тому з'явилися нові виклики для водіїв. У ОККО розповіли про кілька способів, як дізнатись, на яких заправках є пальне.

Про це 24 каналу повідомила керівниця департаменту корпоративних комунікацій АЗК ОККО Ярослава Полякова. За її словами, компанія розгорнула кілька сервісів, аби допомогти водіям дізнатись, де є пальне.

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Інтерактивна мапа

Як вона розповіла, перший сервіс, який розгорнула компанія – це інтерактивна мапа. Завдяки їй клієнт може побачити:

де працюють заправки;

наявний вид пального на конкретній АЗК;

можливі способи оплати.

За інформацією Полякової, така карта розміщена як на корпоративному сайті ОККО, так і в мобільному додатку Fishka. Зазначається, що в додатку потрібно обрати серед партнерів компанію та підтягнути мапу.

Чат-бот у телеграмі

Як зазначила Полякова, аналогічний функціонал компанія ОККО продублювала в телеграм-боті. Його можна знайти в соцмережі за ім'ям — @OKKOFUELBOT.

Зазначається, що потрібно лише натиснути Start для того, що почати. Крім того, увімкнути на телефоні геолокацію для коректної роботи чат-бота та надання точних даних.

На мою думку, він більш зручний для людей, які звикли користуватися телеграмом, а не мапами,

– зазначила Полякова.

Гаряча лінія

Крім того, як зазначили в ОККО, клієнти завжди можуть отримати необхідну інформацію щодо роботи АЗК та наявності пального – зателефонувавши на гарячу лінію компанії. Також можна консультуватись у соціальних мережах ОККО.

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Оновлення інформації

Як пояснила Полякова, інформація щодо пального оновлюється приблизно кожні 2 години. Тобто клієнтам необхідно час від часу оновлювати дані, аби не продовжувати стояти в черзі, коли на АЗК закінчиться пальне.

Пілотний проєкт

Також компанія розгорнула нову опцію для водіїв на своїх автозаправних комплексах. На їхню думку, це має зекономити час клієнтів.

Зараз ми розгорнули пілотний проєкт, де це можливо. Там, де є великі черги, наші співробітники приблизно розраховують об'єм пального, який є на конкретному АЗК, на кількість машин, які хочуть заправитись,

– розповіла Полякова.

За її словами, якщо, наприклад, у черзі стоїть десь 50 машин, а пального вистачає на 45 – то працівники АЗК намагаються сповістити про це, аби водії не нервували та зекономили свій час.

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