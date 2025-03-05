Навчать працювати зі страхом: Сили спеціальних операцій почали кампанію рекрутингу

Із 5 березня ССО розпочали кампанію "Я обираю ССО!" Бійці уже випустили ролик, в якому розповіли про свою мотивацію. 24 Канал передає деталі.

Пункти "ССО рекрутинг" працюють у трьох містах – Києві, Дніпрі та Хмельницькому. Також є всеукраїнський кол-центр, сайт, соціальні мережі. Рекрутерами в Силах спеціальних операцій є сержанти та офіцери, які брали участь у бойових діях, мають досвід роботи у сфері HR.

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Чому варто долучитися до ССО

Сили спеціальних операцій є одним з найтаємничіших родів військ Збройних Сил України. Але це не означає, що до них не можна потрапити.

"Коли ти чуєш про ССО, бачиш відео їхніх резонансних виходів і світлини дуже крутих спеців, важко уявити, що ти здатен стати частиною цієї сім'ї. Але сотні прикладів бійців, які ще недавно були звичайними бухгалтерами, акторами, спортсменами, айтівцями, фермерами, дозволяє переконатися – усе реально. У першу чергу завдяки тому, що є можливість самостійно обрати посаду, зважаючи на вік, фізичний стан, освіту, фах і навички в цивільному житті. Професіоналів тут цінують!" – запевняють в ССО.

Бійці звернулися до українців із відеомеседжем. У ньому герой згадує батька, який учив сина порівнювати себе із самим собою.

Сьогодні я сиджу поруч з вами в кіно і дивлюся, як хтось рятує світ. А завтра я дивлюся на того, хто цей світ руйнує. Це також мій свідомий вибір,

– ідеться у ролику.

Дивіться відео від "ССО Рекрутингу"

Спецпризначенці ССО працювали проти росіян як до повномасштабного вторгнення, так і з лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайні і найскладніші місії на передовій та за лінією фронту. Бійці чесно говорять: не можна не відчувати страх. Але можна обирати, що з ним робити – заціпеніти і чекати або діяти.

Для військових Сил спеціальних операцій дуже важливе навчання. Спершу слід пройти базову підготовку, а потім фахову. Тож шлях на бойові пролягає через навчальні центри, полігони, стрільбища, знайомство з усіма видами озброєння.

Долучайтеся до ССО!