Як довго ще будуть морози: коли потеплішає по всій Україні

В Україні знову знизилася температура. В частині областей вдарив мороз до 11 градусів. Втім, уже незабаром буде потепління.

Коли чекати потепління, як довго ще буде мороз, передає 24 Канал. До речі, у наступні три доби очікується мокрий сніг.

До теми -11 градусів: в яких областях знову вдарить мороз

Скільки ще будуть морози в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, 19 – 20 лютого в Україні переважно буде без опадів. Тільки вночі понеділка на Південному Сході, вдень на крайньому Заході, у вівторок у західних і північних областях невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі 1 – 6 градусів морозу, у північно-східних областях місцями 9 – 11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, у західних областях 2 – 8 тепла,

– зазначили синоптики.

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Прогноз погоди на 19 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

У середу, в Україні, окрім Півдня, невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла. У південно-західних областях до +11. Тим часом на Сході та Північному Сході вночі 2 – 7 морозу, вдень близько 0.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з четверга в Україні очікується потепління. Так, 22 лютого вночі вже переважно 0 – 2 градуси тепла. Тільки на Сході невеликий мороз. Максимум 3 – 5 градусів на Харківщині. Вдень в Україні до +10.

Цікаво, що в п'ятницю може пригріти ще більше. Зокрема, до 13 градусів тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що арктичні вторгнення навесні ще можливі. Також від'ємної температури можливий сніг.