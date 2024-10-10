Bloomberg проаналізував, як довго Україна зможе утримувати Курську область

Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше.

Про це пише Bloomberg з посиланням на американських високопосадовців.

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Україна має можливість продовжувати операцію

При цьому зазначають, що Україна досі не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, адже російські війська проводили лише обмежені контратаки та зосередилися на просуванні на Сході України.

Крім того, ЗСУ отримують стабільне постачання боєприпасів від партнерів. Зокрема, завдяки ініціативі Чехії з постачання боєприпасів і зусиллям США та Франції.

За словами високопосадовця, операція України в Курській області спочатку вразила союзників своїм швидким успіхом. Водночас викликала занепокоєння у тому, що ціна операції може виявитися високою, якщо Москва піде в контрнаступ і витіснить українські війська.

Для чого це Україні

Позиція президента Володимира Зеленського полягає у тому, що Україна може використати Курську область "як розмінну монету на переговорах", хоча неясно, коли можуть відбутися переговори з Москвою, зважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін не демонструє серйозної готовності до них, – ідеться у статті.

Bloomberg пише, що союзники України припускають, що Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучку позицію, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край російській війні.

У цьому контексті Україна шукає способи захистити себе взимку та планує дії на наступний рік, зокрема з додатковими бригадами, збільшенням набору та покращенням обладнання та підготовки.