Як довго в Україні буде надзвичайна спека

На цей тиждень в Україні прогнозували аномальну спеку. Стовпчики термометрів можуть сягнути майже до абсолютних максимумів за всю історію спостережень.

Скільки днів буде дуже сильна спека, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Аномальна спека в Україні

Експерт писав, що до середини липня на території нашої держави очікується період аномально спекотної та сухої погоди з максимальними показниками температури повітря подекуди до +40 градусів.

Кібальчич прогнозував, що вночі середи +18 – +24 градуси, вдень +28 – +33. Втім, у центральних, південних та східних областях +35 – +40 градусів.

У четвер, 11 липня, температура повітря вночі +19 – +24, вдень +29 – +34. У центральних, південних, східних областях та на Закарпатті +35 – +40 градусів.

У п'ятницю вночі +17 – +22, на Півдні подекуди до +25 градусів. Вдень +30 – +35, у центральних, південних і подекуди західних областях +34 – +39.

У суботу, 13 липня, вночі в Україні переважно +17 – +22 градуси, лише в південних областях і Криму подекуди до +25 градусів, вдень +33 – +39.

В останній день тижня в Україні також збережеться аномальна спека. Втім, уже не всюди. У частині областей дещо похолодає. Так, 14 липня вдень +34 – +39, на Заході вже +26 – +31.

До речі, раніше синоптик писав, що упродовж другої й третьої декади місяця температура знизиться. Однак, середньодобові показники температури все ще перевищуватимуть кліматичну норму.