У ГУР анонсували хороші новини завдяки роботі дронів Magura

Російські військові наразі рідше виводять свої кораблі у відкриту частину акваторії Чорного моря. Окупанти побоюються українських надводних дронів Magura.

Про це заявив представник ГУР МО України Євгеній Єрін в етері телеканалу "Ми Україна". Він заінтригував, що тимчасове "затишшя" щодо їх застосування під час атак є тимчасовим.

Дивіться також ГУР десантувалося на Кінбурнську косу, знищено десятки окупантів та їхню техніку

Він також назвав очевидну перевагу дронів – зниження активності окупантів у відкритій частині моря.

"А що стосується відсутності хороших новин, то скажімо так – дивіться, спостерігайте і я думаю що найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", – сказав Єрін.

Що відомо про дрони Magura

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – це український безпілотний надводний дрон.

Дрон використовується як для розвідки, так і для знищення ворожих цілей. Його активно використовують бійці ГУР МО, зокрема спецпідрозділ "Group13".

Зауважте. Раніше у ГУР МО повідомили, що на платформу Magura встановили ракети класу "повітря – повітря" . Відтак, одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73.

До слова, сьогодні спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу. Десантники знищили десятки окупантів та їхню техніку.