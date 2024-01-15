Від Червоної площі до Червоного моря: WSJ пояснив, як БпЛА змінять правила війни

Дрони суттєво впливають на характер сучасних війн. Зокрема, вони надають певні переваги на полі бою тим, хто може вправно використати їх.

Безпілотні літальні апарати суттєво впливають на хід бойових дій від Червоної площі до Червоного моря. Їх використовують у всіх активних збройних конфліктах.

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Використання БпЛА

За останнє десятиліття літальні апарати без екіпажу, а з недавніх пір й військово-морські кораблі, зробили сильнішими низку держав. Зокрема, Київ використовував безпілотники, щоб уповільнити вторгнення Росії у 2022 році, а пізніше відправив БпЛА більшого радіуса дії, щоб вражати цілі аж до Москви.

Атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня почалася з ударів безпілотників по ізраїльських постах спостереження. Підтримувані Іраном хусити використовують безпілотники для націлювання на судноплавні шляхи Червоного моря.

Дрони змінюють характер війни

Дрони розширюють поле бою

Безпілотники розширюють лінію видимості та поле вогню винищувачів. Завдяки цим апаратам далекобійна зброя точніше вражає цілі. Вони можуть допомогти знайти та націлити матеріально-технічні мережі, розтягнути ворожі лінії постачання та ускладнити операції. Безпілотники дальнього радіуса дії можуть діяти далеко від лінії фронту без ризику для пілотів.

БпЛА роблять війну всепроникною

На відміну від солдатів, дрони не їдять, не сплять і не втомлюються. Вони можуть миттєво передавати інформацію. Вони виснажують війська, змушуючи постійно зберігати пильність. Це виснажує бійців.

Дрони вчаться розпізнавати цілі та діяти самостійно

Делегування деяких завдань безпілотнику, наприклад складання карти місцевості або визначення позицій противника, зменшує навантаження на операторів і звільняє їх для завдань вищого рівня. Залишається незрозумілим, чи ця автономія зменшує, чи збільшує ризик помилкових ударів.

БпЛА замінюють дорогі ракети

Поширення безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії з великим корисним навантаженням вимагає розгортати потужніші системи протиповітряної оборони в більшій кількості місць. Стрімкий технологічний розвиток спровокував перегони озброєнь для розробки засобів протидії та контрзаходів.

Спритність дронів може допомогти зменшити супутні збитки

Крихітні безпілотники можуть проникати всередину будівель або інших обмежених зон, потенційно зменшуючи руйнування, необхідні для ураження цілі. Це може допомогти військовим ефективніше націлюватися на ворога.

Дрони зможуть співпрацювати одне з одним

Віддалені оператори зможуть ставити роям дронів цілі, наприклад перешкодити ворогові у досягненні мети. Штучний інтелект призначатиме завдання кожному безпілотнику, який співпрацюватиме як єдине ціле, подібно до ескадрилій винищувачів.

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