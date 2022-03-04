Як евакуйованим з України пасажирам орієнтуватися на залізничному вокзалі в Перемишлі: поради

Через початок війни в країні, багато людей виїхали за кордон. Укрзалізниця розповіла, як зорієнтуватися евакуйованим з України пасажирам на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Як орієнтуватися на залізничному вокзалі в Перемишлі

Запам'ятайте, що всі поїзди з України прибувають на перон №5 вокзалу Перемишля.

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Після проходження паспортного контроля пасажири можуть отримати допомогу від волонтерів та співробітників польської залізниці, зокрема:

воду,

їжу,

детальну інформацію стосовно найближчих рейсів країною.

З Перемишля щоденно відправляється декілька поїздів до різних міст Польщі: Варшави, Кракова, Познані, Катовіце тощо. Щодня близько 21:30 відправляється поїзд RegioJet до Праги. Цих додаткових поїздів немає у розкладі та на табло у вокзалі,

– наголосили в Укрзалізниці.

Пасажирам потрібно уважно слухати оголошення на вокзалі та за необхідності питати волонтерів, які допоможуть зорієнтуватись у найближчих рейсах.

Платити за квиток не потрібно – проїзд для громадян України безкоштовний на всіх польських поїздах.

Якщо пасажир збирається поїхати далі поїздом Інтерсіті (IC), то йому необхідно отримати безкоштовний квиток з реєстрацією місця в квитковій касі у вокзалі. Для цього достатньо показати український паспорт.

В разі користування регіональним поїздом (не інтерсіті) ніяких додаткових документів не потрібно. В такому випадку безкоштовний квиток видасть кондуктор у вагоні.

Додамо, що ця процедура не розповсюджується на громадян інших країн. Їм необхідно придбати квиток у касі на вокзалі заздалегідь (вартість залізничних квитків в Польщі – 50 – 400 гривень, в залежності від відстані та класу поїзда).

Поїзди зі Львова до Перемишля

Поїзди, які повертаються до Львова з Перемишля, теж беруть пасажирів. Проїзд ними також безкоштовний. Пасажири можуть пройти до міжнародного терміналу біля п'ятого перону, пройти паспортний контроль та зачекати наступного поїзда.

Укрзалізниця просить пасажирів зберігати спокій, бути ввічливими та допомагати іншим пасажирам. Рейси здійснюються регулярно, тож всі бажаючі зможуть отримати допомогу та дістатись пункта свого призначенні в безпеці.

Додамо, що Укрзалізниця за рішенням уряду почала закупівлю найнеобхідніших для населення товарів. Йдеться про їжу, пальне, ліки, електроенергію, інші важливі товари і послуги для людей.