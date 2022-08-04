Обов'язкова евакуація з Донеччини: усе, що треба знати

У Донецькій області стартувала обов'язкова евакуація місцевих мешканців. Виїхати з Донецької області можна потягом з міста Покровськ.

Для евакуйованих організоване безкоштовне проживання у Кіровоградській області

Для того, щоб евакуюватися з Донеччини, потрібно здійснити декілька кроків. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України детально пояснили, як виїхати з Донеччини.

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Перш за все потрібно залишитися заявку за номером телефону, який надали у Мінреінтеграції. Опубліковано один номери для всіх громадян, а також для жителів Краматорська, Костянтинівки, Часового Яру, Соледара та Миколаївки.



Як евакуюватися з Донеччини / Фото Мінреінтеграції

Також здійснюватимуть евакуацію тяжко хворих і людей з інвалідністю, для евакуації яких потрібно телефонувати за такими номерами:

(099) 710-48-72

(099 311-53-14

(099) 311-53-36

(096) 108-60-48

(096) 108-52-24

Людям, які хочуть виїхати з Донеччини, потрібно безкоштовним автобусом добратися до Покровська, звідки відправляється евакуаційний поїзд до Кропивницького.

Для евакуйованих організоване безкоштовне проживання у Кіровоградській області. Також людям нададуть безкоштовне харчування, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.



Соціальні гарантії для людей / Фото Мінреінтеграції

Окрім того, передбачена щомісячна грошова допомога від 2 до 3 тисяч гривень. Також у Кропивницькому та Олександрії евакуйованим нададуть одноразову грошову допомогу в розмірі 2 – 3 тисячі гривень.

Евакуація з Донеччини: що відомо

28 липня у Донецькій області оголосили масштабну евакуацію. Ірина Верещук, яка очолила штаб з евакуації жителів Донеччини, закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без їжі, ліків та тепла.

30 липня Кабмін оголосив про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти. У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. У Кропивницький прибув евакуаційний потяг з Донеччини.

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