Чому бідкання Фіцо щодо російського газу – це нахабні маніпуляції

Днями скандальний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з Владіміром Путіним у Москві. Головною темою обговорення був транзит російського газу через Україну, який буде припинено з 1 січня 2025 року.

Втім, цілком очевидно, що у газовій темі Фіцо не договорює, сказав 24 Каналу політолог Ігор Чаленко. До того ж зараз своїми діями Фіцо принижує Словаччину й весь словацький народ.

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Цинічні махінації Фіцо

Попередній уряд Словаччини зміг зменшити використання російського газу в країні приблизно до 2 мільярдів кубометрів на рік. Втім, Фіцо збільшив використання російського газу на 50%.

І це попри всю ту роботу, яка була здійснена щодо диверсифікації постачання в Словаччину, щодо постачання газу з Норвегії та інших джерел, й ця робота продовжувалася,

– мовив Чаленко.

До слова, Італія та Австрія відмовилися від російського газу. Навіть Угорщина зараз отримує російський газ не через Україну, а через "Балканський потік". Відповідно Словаччина опинилася в дивній ситуації. До слова, у Словаччині розкритикували Фіцо за зустріч з Путіним.

Якщо порахувати, то Україна має транзитувати 2 мільярди кубометрів газу на рік у Молдову та 3 мільярди в Словаччину, разом це 5 мільярдів. Для того, щоб Україні вийти лише на собівартість транзитної послуги нашої ГЗТ потрібно 15 мільярдів. Тобто ми маємо платити зі своєї кишені, щоб Словаччина отримувала російський газ,

– зазначив політолог.

Продовження транзиту російського газу економічно невигідне Україні. Хоча президент Володимир Зеленський чітко вказав, що ми готові транзитувати будь-який неросійський газ, якщо Москва не отримуватиме жодних прибутків. Адже з цих прибутків фінансується російська армія. Проте Фіцо все перекрутив й заявив, що Україна взагалі відмовилась транзитувати.

Ні, в жодному разі. Просто є цілком зрозумілі рамки подальшої економічної діяльності в нинішніх умовах,

– додав Чаленко.

За його словами, те, що Фіцо з'їздив до Москви та продовжує грати в прокремлівському наративі багато говорить про прем'єр-міністра однієї зі східноєвропейських держав. Він показує себе не як очільник суверенної держави, а як губернатор, який ходить під Путіним.

Зверніть увагу! Політолог Володимир Фесенко вважає, що заяви Фіцо про те, що його візит обумовлений відмовою України від транзиту російського газу до Словаччини – це радше привід легалізувати свій зв'язок з Путіним.

Зазначимо, що український президент розкритикував Фіцо за зустріч з Владіміром Путіним та нагадав, що Київ пропонував компроміс для транзиту газу.