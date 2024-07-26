Порушники бояться потрапити "під приціл": як французькі Airbus H125 охороняють кордон України

Завдяки французьким гелікоптерам Airbus H125 прикордонники нині патрулюють понад 1800 кілометрів західного кордону України. До авіапарку українських прикордонників ця модель почала надходити у 2020 році – як альтернатива техніці радянського зразка.

З моніторингом державного кордону Airbus H125 справлялася на "відмінно". Особливо – в умовах високогір'я та на інших важкодоступних ділянках, інформує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA"

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Як гелікоптери здійснюють моніторинг кордону

Легкі та маневрені гвинтокрили цієї лінійки завоювали прихильність у всьому світі. Сьогодні їх використовують у 137 країнах. Переважно – правоохоронні органи.

На жаль, Airbus H125 не призначений для роботи на війні. Відсутність належного захисту та зброї робить його легкою мішенню для ворога.

В Україні Airbus H125 займаються моніторингом кордону, проте через бойові дії тимчасово зменшилася географія польотів. Зараз проблеми створюють не лише порушники кордону, а й браконьєри, заблукалі туристи, та нерідко – негода.

Очі в небі – набагато краще, ніж очі на землі. Авіація – бачить дуже багато і передає нам інформацію, яка буде корисна для охорони державного кордону,

– сказав начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Черепківці" Василь Кордяк.

Головна "зброя" гелікоптера – 30-кілограмова система спостереження FLIR. Потужна камера дозволяє контролювати простір у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Наприклад, автомобіль можна виявити за відстані 20 кілометрів й на моніторі буде видно навіть номерні знаки.

Тепловізійна камера використовується вдень, інфрачервона – вночі для виявлення об’єктів, транспортних засобів, людей у лісових масивах. Далі бортові оператори зв’язуються з підрозділом й передають інформацію для підтвердження об’єкта або особи.

Чи можуть дрони стати альтернативою Airbus H125

Дрони не можуть замінити прикордонний гелікоптер, адже у них різні можливості та завдання. Ба більше, пілоти нерідко співпрацюють з операторами БпЛА й такий тандем дає гарні результати.

Дрон виконує локальні дії. У нього радіус від 10 до 15 кілометрів. Інколи у БпЛА немає інфрачервоної камери, тому вночі використовують гелікоптери,

– зауважив старший льотчик штурман Олексій Долженко.

За понад 3 години екіпаж гелікоптера здатний обстежити майже 500 кілометрів кордону та тилових ділянок. У цьому році прикордонні авіатори вже мають понад 3 тисячі годин нальоту. А це – сотні затриманих порушників, врятовані життя та збережене довкілля.