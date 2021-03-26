У формі геніталій: користувачі помітили дивну схему руху судна, яке заблокувало Суецький канал

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Гігантський контейнеровоз Ever Given протягом 3 днів блокує Суецький канал. Перед тим, як судно сіло на мілину, воно рухалось за досить дивною траєкторією. Користувачам мережі вона нагадала форму геніталій.

Джерело:

New York Post

У фірмі-операторі вже відреагували на закиди користувачів інтернету.Компанія Evergreen Marine, яка відповідає за горе-контейнеровоз, пояснює такі неочікувані схеми руху "звичайним збігом".

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Ці маневри Ever Given виконував перед тим, як зайти у сам Суецький канал.

Оприлюднили фото судна з супутника

Джерело: Space

Тим часом оприлюднили вражаючі кадри, зняті з супутника. На них видно, як контейнеровоз-гігант повністю перекрив Суецький канал. А у імпровізованій морській черзі чекають більше ніж 150 суден.

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Судно застрягло поперек каналу / Фото Space

Довжина контейнеровоза – 400 метрів / Фото Space

Судна, що чекають, аби потрапити в канал / Фото Space

Що відомо про блокування Суецького каналу

  • Ever Given сів на мілину 23 березня.
  • Розміри контейнеровоза велетенські: довжина – 400 метрів, а вага – 200 тисяч тонн.
  • Судно йшло з Китаю до Нідерландів.
  • Контейнеровоз пробують зсунути з місця буксири, драгери та спецтехніка.
  • Лише за день блокування каналу відбувається затримка доставки товарів на 9,6 мільярда доларів.