У формі геніталій: користувачі помітили дивну схему руху судна, яке заблокувало Суецький канал

Гігантський контейнеровоз Ever Given протягом 3 днів блокує Суецький канал. Перед тим, як судно сіло на мілину, воно рухалось за досить дивною траєкторією. Користувачам мережі вона нагадала форму геніталій.

У фірмі-операторі вже відреагували на закиди користувачів інтернету.Компанія Evergreen Marine, яка відповідає за горе-контейнеровоз, пояснює такі неочікувані схеми руху "звичайним збігом".

До теми Судно спровокувало затор у Суецькому каналі: ціни на нафту зросли

Ці маневри Ever Given виконував перед тим, як зайти у сам Суецький канал.

Оприлюднили фото судна з супутника

Джерело: Space

Тим часом оприлюднили вражаючі кадри, зняті з супутника. На них видно, як контейнеровоз-гігант повністю перекрив Суецький канал. А у імпровізованій морській черзі чекають більше ніж 150 суден.

Цікаво Затори в Суецькому каналі через контейнеровоз Ever Given: меми та фотожаби

Судно застрягло поперек каналу / Фото Space

Довжина контейнеровоза – 400 метрів / Фото Space

Судна, що чекають, аби потрапити в канал / Фото Space

Що відомо про блокування Суецького каналу