Як Google допомагає Україні в інформаційній війні: список накладених санкцій на Росію

Технологічний гігант Google активно підтримує Україну на інформаційному фронті. За ці дні компанія посилила захист для українців через свої інструменти.

Крім того, росіяни отримали низку санкцій та обмежень. Підбірку на своєму телеграм-каналі опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Санкції

Призупинили рекламу Google у Росії – більшу частину комерційної діяльності у Росії, зокрема рекламу на ресурсах Google та в мережах по всьому світу для всіх російських рекламодавців, нові підписки на Cloud, Google Pay, функціонал для більшості сервісів та функції монетизації для глядачів YouTube у межах Росії. Проте всі безоплатні сервіси, такі як пошук, Gmail та YouTube, як і раніше, там працюють.

Російська пропаганда

Продовжується робота щодо значного обмеження рекомендацій у всьому світі для низки російських державних ЗМІ на платформах Google. У Європі видаляються з Google Play програми російських державних ЗМІ – RT та Sputnik. Відповідно до Регламенту Ради ЄС (ЄС) 2022/350, компанія видалила RT і Sputnik із результатів пошуку в Європейському Союзі.

Google maps

Задля безпеки українців тимчасово відключили деякі функції Google Maps в Україні, зокрема інформацію щодо автомобільного трафіку та завантаженості доріг. Додали інформацію про центри для біженців та мігрантів у сусідніх країнах.

Захист від DDoS-атак

Розширили право на участь у Project Shield, безоплатному захисті від DDoS-атак, щоб українські урядові вебсайти й посольства по всьому світу могли залишатися в мережі, захищати себе та продовжувати пропонувати свої найважливіші послуги. Понад 150 сайтів використовують цю технологію.

Інформація для біженців

З 10 березня власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказати у своєму бізнес-профілі, чи пропонують вони безоплатне чи пільгове розміщення для біженців. А місцеві підприємства можуть публікувати у своєму профілі в Пошуку та на Картах інформацію про допомогу українцям.

Юридична та психологічна підтримка

У кампусі Google Startups Campus у Варшаві будуть надавати юридичну та психологічну підтримку біженцям з України. Google виділяє 10 мільйонів доларів місцевим організаціям, які допомагають біженцям, які прибувають до Польщі, а також для неурядових організацій у Словаччині, Румунії та Угорщині.

Сповіщення про повітряну тривогу

На прохання та за підтримки уряду України розпочали розгортання системи швидкого оповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні. Ця робота є доповненням до наявних у країні систем сповіщення про повітряні атаки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

