Уміють плавати навіть зі зв'язаними руками й ногами: ВМС показали підготовку підводного десанту

Елітний загін бойових плавців Військово-морських Сил виконує різноманітні секретні завдання, які навіть після перемоги України будуть таємницею для більшості людей.

До складу підрозділу входять: команда боротьби з бойовими плавцями, група спеціального призначення та підрозділи забезпечення.

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Де дислокується загін

Розповідають, що до окупації Криму загін бойових плавців дислокувався у Севастополі. Однак навесні 2014 року його перемістили до Одеси. Відтак, вся підготовка майбутніх бійців розпочинається у водолазній школі ВМС.

Наразі школа проводить підготовку водолазних спеціалістів за основними та допоміжними кваліфікаціями. До основних кваліфікацій входять: водолаз, водолаз-інструктор, старший водолаз-інструктор. Натомість допоміжні – водолаз-підривник, водолаз-зварювальник.

Як проходить підготовка бійців

Для того, аби потрапити на курс, у кандидата має бути відмінна не лише фізична, а й моральна підготовка.

У водолаза немає легких завдань. Кожне завдання пов'язане з певним ризиком для життя,

– каже інструктор Сергій.

Окрім базового курсу, інструктори ще й імпровізують. Занурення із зав'язаними кінцівками – один із найскладніших етапів, який доведеться пережити курсанту під час навчань.

Підготовка бійців-водолазів: дивіться відео

Таким чином інструктори привчають бійців не панікувати у воді та критично мислити в екстремальних ситуаціях.

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