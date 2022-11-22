Як партизани-пенсіонери у Херсоні боролися з окупантами: щемливі історії з незламного міста

Херсон – незламне українське місто. Місцеві жителі не злякалися російських окупантів й усіляко демонстрували ворогу, що його ніхто не чекає на вільній українській землі.

Історії незламних місцевих жителів

Наталія Мироненко – місцева жителька – розповіла, як її 67-річний батько провів у російському полоні 13 годин. Літнього чоловіка здали сусіди як "наводчика ЗСУ".

Зауважте У Херсоні росіяни могли спалювати своїх же солдатів на сміттєзвалищі, – The Guardian

Все почалося з зауваження, яке сусіду зробили через куріння. Чоловік кудись зник на декілька годин. А вже о 05:00 окупанти почали виламувати двері до квартири Мироненко.

У помешканні знайшли підзорну трубу, за допомогою якої стежили за пересуванням російської техніки. Загарбники перевернули у квартирі все, що тільки можна було. Наталія зауважила, що український прапор, на щастя, не знайшли. Він залишився у сім'ї.

Окупанти одягнули літньому чоловікові мішок на голову й повезли його кудись на 13 годин. Ворог проводив допит. Жінка наголосила, що там, куди привезли її тата, утримували багатьох українців. Вони були настільки побиті, що не могли ані сидіти, ані стояти. Дехто перебував там вже понад місяць. Їхня доля – наразі невідома.

Історії незламних жителів Херсона: дивіться відео

Як чоловік допомагав Силам спротиву

Місцевий житель – 76-річний Георгій Іванович – розповів, як став розвідником для Сил спротиву.

До нього звернулися по допомогу й дали список адрес, за якими потрібно було поїздити й розпитати усе, що треба. Окупанти намагалися не впустити чоловіка. Винахідливий дідусь апелював до свого віку. Зокрема, заявив, що у 7 років був на похоронах Сталіна. Зрештою, Георгію Івановичу вдалося виконати свою місію.

У Херсоні виявили 4 катівні

Російські загарбники вчиняють терор на тимчасово окупованих територіях України. У звільненому Херсоні виявили 4 катівні. В Офісі генпрокурора виявили гумові кийки, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін.

Зауважте – окупанти обстріляли Херсон: дивіться відео