"Діти місяць не виходили на вулицю": зворушливе відео зі звільненого Борозенського

Захисники 9 листопада звільнили від окупантів село Борозенське на Херсонщині. Місцеві мешканці з квітами зустрічали військових.

До захисників прийшли також діти. Відео із зустріччю поширюють у мережі, передає 24 канал.

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"Гарно усміхайся! Такі красиві, з квітами. На вулицю не виходила цілий місяць! Цілий місяць сиділи в погребі", – говорить жінка, яка фільмує дітей.

Мешканці деокупованого Борозенського: дивіться відео

Як зустрічали військових

Село визволила 17 окрема танкова Криворізька бригада. Місцеві мешканці вітали захисників, які соромилися й казали, що не звикли до такої уваги. Люди пообіцяли працювати й відновлювати рідне Борозенське. Вони плакали, дарували захисникам квіти та обіймали.

Це сльози радості й щастя, – зазначила авторка відео.

Військові й місцеві разом встановили прапор України. Вони заспівали гімн.

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