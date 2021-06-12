Місце вільних людей: як херсонці створили артпростір Urban CAD на заводі

Соціальний підприємець Віталій Бєлобров разом з однодумцями створює перший у Херсоні центр креативних індустрій. Він вже відкрив його частину — Urban CAD. Про новий артпростір на території машинобудівного заводу розповів Ukraїner.

Про новий артпростір на території машинобудівного заводу розповів Ukraїner. Розташований просто неба, Urban CAD збирає близько 10 тисяч відвідувачів за теплий сезон.

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Це місце, де відбуваються фестивалі, концерти, вистави, виставки, бізнес-події, лекції, семінари, кінопокази та просто теплі дружні вечори.

А розпочалось все у 2016 році з команди однодумців, які об'єднались у бізнес-асоціацію "Ми – херсонці". Вони і стали першими інвесторами трансформації машинобудівного заводу.

Ми працювали тут із родинами, своїми руками, мізками. Хто що міг: хтось варити, хтось носити, хтось не заважати, хтось надихати. І так, командою, ми створили Urban CAD,

– пригадав Віталій Бєлобров, співзасновник проєкту.

Долучилися до розбудови Urban CAD і самі херсонці: хтось допоміг облаштовувати простір, хтось привіз вазони, підприємці купили будівельні матеріали. Тепер у проєктній команді Urban CAD працює 18 осіб.

Бєлобров: Urban CAD притягує людей як магніт

Команда Urban CAD спрямувала зусилля на 4 напрями: культурні, благодійні, розвивальні та соціально-корисні. Загалом у 2020 році в артпросторі провели 155 заходів.

Співзасновник артпростору наголосив, що Urban CAD – це місце концентрації креативних та вільних людей, які хочуть розвивати своє місто.

"Місце, де проходять всі найкрутіші події весни, літа, ну й шматочка осені. Це магніт, який притягує гостей не тільки з України, а вже навіть з Європи", – додав він.



Співзасновник проєкту Віталій Бєлобров / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Зробити Херсон кращим місцем для життя — мета, яка об'єднала команду артпростору. Бєлобров понад усе вірить у розквіт міста, заохочуючи усіх долучатися до його розбудови.

"Бо є надмета – щоб ми залишались в Херсоні та пишалися тим, що ми херсонці. Аби не тільки любили Херсон безумовною любов'ю, а щоб він нам ще й подобався", – пояснив Віталій.

Більше про артпростір Urban CAD: дивіться у відео Ukraїner