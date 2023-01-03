"Тато мій": як хлопчик зустрічав батька-воїна, якого не бачив з 26 лютого

У мережі показали відео, як маленький хлопчик зустрічав з війни свого батька, якого не бачив з 26 лютого 2022 року. Дитина відразу підбігла до батька та кинулась в обійми.

Потім хлопчик розповів татові, як він його любить. Згодом почав кликати, щоб щось показати.

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Як дитина зустрічала батька, якого не бачила майже в початку війни

Тато мій! Я тебе люблю, тату!

– вигукнув малюк та кинувся обіймати батька.

Далі хлопчик почав сміятись від радості та ще раз повторив, як він любить свого батька. Військовий розповідав сину, що він дуже сумував.

Як дитина зустрічала батька, якого не бачила 10 місяців: дивіться відео

Варто зауважити, що у мережі також публікували відео, як місцеві мешканці з квітами зустрічали українських військових на Херсонщині. Так, у селі Борозенське жінка розповіла, що на вулицю не виходила цілий місяць, діти місяць сиділи в погребі. Щемливе відео дивіться за посиланням.