Семеро легіонерів розбили 60 росіян: як дають відсіч ворогу бійці Інтернаціонального легіону

В Інтернаціональному легіоні служать тисячі іноземців з різних країн світу. Вони кинули своє спокійне життя, домівки й стали на захист України, аби давати відсіч окупантам у повномасштабній війні.

Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян з позивним "Кенобі" розповів, як працює підрозділ. Він також додав, що до легіону постійно вступають нові добровольці.

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"Кенобі" обороняв Київ від окупантів

Ян "Кенобі" служить в армії вже 12 років, зараз воює на Бахмутському напрямку. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він боронив країну. Так, "Кенобі" брав участь в обороні Київщини та отримав поранення у боях за Гостомель. Брат "Кенобі" також захищав Україну. Він давав відсіч російським загарбникам на Донбасі та зник безвісти восени 2022 року.

Як зізнався військовий, він дуже хоче спробувати пожити цивільним життям.

В мене його не було з 18 років. Як не сподобається, то повернусь до лав Збройних Сил. Армія – це таке місце, де тебе завжди люблять та чекають,

– поділився "Кенобі".

Хто служить в Інтернаціональному легіоні

Згідно з відкритими даними, в Інтернаціональному легіоні служить близько 20 тисяч людей. "Кенобі" розповів, що іноземці з усього світу стають на захист України.

"До нас стікаються люди з усього світу. Іноземці прибувають постійно, це люди різних національностей та конфесій. Є навіть легіонери зі Шрі-Ланки та країн Африки. Вони пояснюють, що стають на захист усього цивілізованого світу. Всі вони розуміють: якщо програє Україна, то наступними можуть бути країни Балтії, Польща та інші території, на які Росія заявляє свої "права", – поділився військовий.

"Кенобі" додав, що легіонери можуть розірвати контракт у будь-який момент. За його словами, є чимало випадків, коли іноземці відслужили рік – півтора, й потім звертаються до командирів, аби розірвати контракт. "Кенобі" пояснив, що тоді іноземці їдуть додому, а близько через 3 місяці повертаються в Україну й підписують новий контракт.

Це цілком справедливо. Адже це громадяни іншої держави, які залишили все та приїхали воювати на нашому боці. Вони розривають контракт, повертаються в Україну та продовжують службу,

– наголосив "Кенобі".

Українці в Інтернаціональному легіоні складають командну ланку, тобто це офіцери та сержантський склад. Держава відзначає легіонерів: дехто вже отримав орден "За мужність". "Кенобі" додав, що дехто вже задумується про отримання українського громадянства. Однак декого стримує те, що доведеться втратити громадянство власної країни.

Як 7 легіонерів витримали навалу окупантів

"Кенобі" зазначив, що серед добровольців-іноземців більшість ті, хто ніколи не мав бойового досвіду, однак вони дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків. До прикладу, якось на Куп'янському напрямку біля села Новоселівське семеро легіонерів тримали оборону від близько 60 окупантів, які намагалися атакувати українські позиції.

Між позиціями в деяких моментах були смішні дистанції – там до 25 метрів. В одному будинку, наприклад, ми сидимо, а через один – вже окупанти. Тоді Легіонери витримали наступ противника. 92-а бригада (92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка – 24 Канал) тоді надала надзвичайну підтримку – вони відпрацювали й артилерією, й скидами, а також надали групу підтримки,

– розповів "Кенобі".

Тоді тривав дуже запеклий бій і Інтернаціональний легіон зазнавав втрат. За словами "Кенобі", двоє легіонерів загинули, всі інші – були поранені, й зброю в руках могли тримати лише двоє. Тоді, за підтримки 92-ї бригади легіонери перенесли поранених у вцілілу будівлю, а самі – стали на оборону.

"На них йшла енна кількість окупантів. Бої тривали в межах одного подвір'я. Але легіонери дали відсіч – окупанти були розбиті, залишки особового складу відійшли. Тоді поранених та загиблих евакуювали, а оборонну позицію передали 92-й бригаді", – поділився деталями бою "Кенобі".