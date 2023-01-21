Під час бойового хрещення збив 100% цілей: Міноборони показало перше фото IRIS-T в Україні

Технік зенітної ракетної обслуги зенітної ракетної батареї Вадим знищує російські ракети та дрони з допомогою сучасного комплексу IRIS-T.

Вадим проходив навчання у Німеччині. У жовтні за допомогою IRIS-T він збив 100 відсотків ворожих цілей.

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Як допомогли IRIS-T українській ППО

З початку повномасштабного вторгнення Вадим працював на "Бук-М", тож зенітнику є з чим порівняти. За його словами, хоч і раніше результати були хорошими, з IRIS-T значно більше ворожих цілей не досягають місця призначення.

Німецький комплекс – дійсно сучасний, потужний та ефективний. Вже під час першого бойового хрещення у жовтні минулого року комплекс збив 100 відсотків цілей, це переважно крилаті ракети,

– сказав зенітник.

Він зауважив, що надходження німецького комплексу справді суттєво підсилило українську ППО. Але такої зброї потрібно значно більше, адже Україна велика і захистити її потрібно повністю.

Наш розрахунок на "Бук-М1" знищив 10 ворожих цілей – гелікоптери Мі-24, літаки Су-30, Су-35. Спочатку ми стояли в районі Чорнобиля, потім перебазувались в інший район. Коли запропонували поїхати на навчання до Німеччини й опанувати нову техніку – погодився без роздумів, хоч і розумів, що це велика відповідальність. Адже IRIS-T – одна із найновіших у світі розробок у галузі ППО,

– розповів Вадим.

Зенітник наголосив, що Україні потрібні NASAMS, IRIS-T та інші потужні комплекси. А українські військові, своєю чергою, зроблять усе можливе, щоб не пропустити жодного ворожого об’єкту.

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