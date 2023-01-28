Набагато більше, ніж відомо: як Ізраїль допомагає Україні протистояти Росії
Джерело:Berliner Morgenpost
Від початку повномасштабної війни Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу. Однак країна допомагає не лише цим.
Про це заявив посол Ізраїлю в Берліні Рон Просор. За його словами, у допомозі Ізраїля Україні не все так просто.
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Як Ізраїль допомагає Україні
Просор зазначив, що у Сирії є росіяни.
Як відомо, ізраїльська армія регулярно зупиняє поставки зброї з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них – іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні. Тож ми допомагаємо, але за лаштунками та набагато більше, ніж відомо,
– зауважив посол.
Він додав, що, окрім цього, в Росії є велика єврейська громада.
"Це дві основні причини, чому ми не виходимо з тіні", – підсумував Посор.Зверніть увагу! Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 13 січня заявив, що Ізраїль офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.
Голови МЗС Ізраїлю та Росії провели розмову
- Очільник МЗС Ізраїлю 3 січня спілкувався з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. У США зазначили, що у цьому немає нічого поганого. Ба більше, Сполучені Штати лише вітатимуть можливі зусилля з боку Ізраїлю чи будь-якої іншої країни, спрямовані на закінчення російської військової агресії проти України.
- Однак посол України в Ізраїлі розкритикував нового главу МЗС країни. Він натякнув, що Україна незадоволена такими діями, а позиція Ізраїлю щодо війни – "незрозуміла".
- За його словами, розмова Коена з Лавровим може свідчити про зміну політики Ізраїлю. Натомість ізраїльський політик анонімно запевнив журналістів, що жодних змін немає.
- Варто зауважити, Ізраїль з першого дня війни заявив, що підтримує Україну, виступає проти війни та засуджує російську агресію. Також країна активно допомагає нашій державі, насамперед у галузі охорони здоров'я.