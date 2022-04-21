Як і коли відбудеться евакуація гумкоридорами з Херсонщини: назвали місця для збору людей

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться евакуація мирних жителів з тимчасово непідконтрольної частини Нововоронцівської та Високопільської громад Херсонської області. Сторони офіційно підтвердили "зелений коридор".

За словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, евакуація громадян проводитиметься 6 криворізькими автомобілями "швидкої допомоги" та 10 криворізькими комунальними автобусами "МАЗ".

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Як розпізнати евакуаційну колону

"Швидкі" рухатимуться з проблисковими маячками, і на них та на автобусах з кожного боку буде вивішено по одному білому прапору.

Зазначається, що до колони можуть приєднуватись місцеві жителі на особистому транспорті в місцях зупинки колони.

За попередніми даними, в евакуаційних автомобілях будуть представники "Червоного хреста" та медики.

Дія "зеленого коридору" – до 16.00.

Олександр Вілкул підкреслив, що обіцяно повне припинення вогню та безперешкодний пропуск через усі блокпости з боку супротивника.

Маршрут руху колони:

Із селища Мар'янське – поворот на "Кавуні" – Миролюбівка – Нововознесенське – Високопілля (колона рухається без зупинки, посадка людей по зворотному ходу колони).

Орієнтовний графік руху колони:

10.30 – початок руху колони на Високопілля (до Високопілля колона йде без зупинки)

12.00 – 12.20 – посадка біженців у Високопілля. Сільська Рада, вул. Визволителів 112.

12.20 – 12.40 – переїзд до с.Нововознесенське

12.40 – 12.55 – посадка біженців. Сільська Рада, вул. Шкільна 28Б

12.55 – 13.15 – переїзд до с. Миролюбівка.

13.15 – 13.30 – посадка біженців. Школа, вул.Шевченка 82

13.30 – від'їзд колони до Мар'янського назад за тим самим маршрутом.

Дякую за величезну допомогу Офісу Президента, Ірини Верещук та голови Дніпропетровської ОВА Валентини Резніченко. Стовідсоткових гарантій у сучасній ситуації бути не може. Будемо пробувати. Ми своїх не кидаємо,

– написав Вілкул.

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