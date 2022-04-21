Як і коли відбудеться евакуація гумкоридорами з Херсонщини: назвали місця для збору людей
Джерело:телеграм Олександра Вілкула
Сьогодні, 21 квітня, відбудеться евакуація мирних жителів з тимчасово непідконтрольної частини Нововоронцівської та Високопільської громад Херсонської області. Сторони офіційно підтвердили "зелений коридор".
За словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, евакуація громадян проводитиметься 6 криворізькими автомобілями "швидкої допомоги" та 10 криворізькими комунальними автобусами "МАЗ".
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Як розпізнати евакуаційну колону
"Швидкі" рухатимуться з проблисковими маячками, і на них та на автобусах з кожного боку буде вивішено по одному білому прапору.
Зазначається, що до колони можуть приєднуватись місцеві жителі на особистому транспорті в місцях зупинки колони.
За попередніми даними, в евакуаційних автомобілях будуть представники "Червоного хреста" та медики.
Дія "зеленого коридору" – до 16.00.
Олександр Вілкул підкреслив, що обіцяно повне припинення вогню та безперешкодний пропуск через усі блокпости з боку супротивника.
Маршрут руху колони:
Із селища Мар'янське – поворот на "Кавуні" – Миролюбівка – Нововознесенське – Високопілля (колона рухається без зупинки, посадка людей по зворотному ходу колони).
Орієнтовний графік руху колони:
10.30 – початок руху колони на Високопілля (до Високопілля колона йде без зупинки)
12.00 – 12.20 – посадка біженців у Високопілля. Сільська Рада, вул. Визволителів 112.
12.20 – 12.40 – переїзд до с.Нововознесенське
12.40 – 12.55 – посадка біженців. Сільська Рада, вул. Шкільна 28Б
12.55 – 13.15 – переїзд до с. Миролюбівка.
13.15 – 13.30 – посадка біженців. Школа, вул.Шевченка 82
13.30 – від'їзд колони до Мар'янського назад за тим самим маршрутом.
Дякую за величезну допомогу Офісу Президента, Ірини Верещук та голови Дніпропетровської ОВА Валентини Резніченко. Стовідсоткових гарантій у сучасній ситуації бути не може. Будемо пробувати. Ми своїх не кидаємо,
– написав Вілкул.
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