Як комплекс артилерійської розвідки США AN/TPQ-49 допомагає нищити окупантів

Завдяки підтримці західних партнерів нашим героям вдається завдавати по ворогу дуже влучних ударів. Окупанти вже забули про хизування своєї вогневою перевагою.

російські окупанти своїм артилерійським вогнем нищили в Україні усе, що траплялося на їхньому шляху. Наші партнери знайшли ефективну відповідь на ці дії ворога.

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Як AN/TPQ-49 допомагає визначити позиції артилерії росіян

Сполучені Штати Америки надали для наших героїв комплекс AN/TPQ-49. Ці системи дозволяють з дуже великою точністю визначити локацію артилерії російських окупантів та завдати їм потужного та влучного удару у відповідь.

Радіолокатори для контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 та AN/TPQ-49 давно перебувають на озброєнні наших майстерних воїнів. Перші радари США надали для ЗСУ ще у 2016 році, а після повномасштабного вторгнення російських окупантів суттєво збільшили їхню кількість в Україні.

Вага, точність та мобільність – головні переваги цих комплексів. Їх можна встановити на пікапи або причепи, розгортати чи встановлювати їх на землю немає абсолютно ніякої потреби. Це дозволяє за допомогою цих комплексів виявляти до 10 ворожих цілей.

російські окупанти вже відчули на собі ефективність цих комплексів, адже на кожен їхній обстріл ЗСУ дають дуже влучну відповідь.

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