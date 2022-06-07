Як Кремль приховує від росіян шалені втрати на війні в Україні

Успіхи "спеціальної військової операції" вже настільки вражають, що у Росії рішенням суду заборонили публікувати списки знищених солдатів.

Наразі "сторінки пам'яті" масово чистять регіональні видання, які збирали інформацію про земляків.

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Росія приховує втрати в Україні

Воно й не дивно: у 5 регіонах Росії вже публічно поховали понад 100 солдатів (у Дагестані – майже 200), десяток регіонів наближається (публічно) до рубежу в 100.

Путін приховує від росіян дані щодо загиблих солдатів в Україні / Фото Getty Images

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Коли бачиш стрічку зі 100 знищених військових, інформацію про які влада заважає узагальнювати та намагається розмити, мимоволі виникають питання.

Але нічого. Ми допоможемо зберегти візуалізацію.

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