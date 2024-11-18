Путін створює картинку для Трампа: до яких підступних дій вдасться щодо України

Глобальна мета Владіміра Путіна, щоб не тільки Росія тиснула на полі бою, вела бойові дії та тероризувала цивільне населення, а приєдналися інші країни, які підійшли б до питання встановлення миру через призму того, що Україна повинна піти на поступки.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що для цього російський диктатор використовуватиме всі елементи тиску.

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Тиск Росії на Європу та США

Як зазначив Олександр Мусієнко, Кремль намагається знайти можливості, щоб консолідувати Захід, аби він тиснув на Україну як на слабшу сторону, як вважає Путін, для того, щоб українці йшли на поступки.

Через це відбуваються атаки. Їх ми будемо спостерігати протягом зими, тому що вочевидь Росія якраз для цього накопичувала ракетний потенціал. Я думаю, що далі атаки будуть спочатку з імітаційними пусками, а потім зі застосуванням ракетного озброєння, щоб створити картинку, що російська авіація постійно в повітрі,

– мовив військовий експерт.

За його словами, все це елементи тиску на Європу. Аби європейські країни на тлі того, що США можуть перестати відігравати роль лідера, спробували натиснути на Україну, мовляв, домовляймось з Путіним.

Крім цього, Путін створює картинку для новобраного президента США, яка має підтвердити слова, які проголошував Дональд Трамп ще на стадії передвиборчої кампанії. Коли говорив про те, що Росія перемагала Адольфа Гітлера, Наполеона тощо й тому її неможливо перемогти військовим шляхом.

Зверніть увагу! Політолог та соціолог Ігор Ейдман сказав, що для Путіна важливо покращити позиції Росії на фронті до перемовин з Трампом. Зокрема, вибити українські Сили оборони з Курської області Росії.

Кремль намагається подати ситуацію на полі бою з відповідною драматургією як безвихідну, мовляв, Росія наступає, Україна вимушена захищатися й тільки відступає.

Втім, Україна не відкидає ідею перемовин. Зокрема, представники офіційної влади не висловлювалися проти перемовин.

"Ми за встановлення справедливого миру, який можливий тільки через силу. В іншому випадку, якщо зараз тиснути, щоб Україна йшла на переговори за поточних умов, то це буде гра в одні ворота – нам будуть нав'язувати умови, які ми маємо виконувати", – додав Мусієнко.