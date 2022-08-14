В українській розвідці пояснили, як мешканці Криму реагують на "бабовну" на аеродромі

14 серпня 2022 , 09:53
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Джерело:

Апостроф

Попри те, що країна-агресорка не визнає "бавовни" та назвала офіційною версією вибухів в Криму – порушення правил безпеки, настрої серед кримчан не такі спокійні.

В Криму змінились настрої серед населення

Представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов розповів про настрої людей в окупованому Криму. Окрім офіційної рекомендації "не палити в непотрібних місцях", він зауважив, що кримчани дійсно реагують на воєнні дії уже дещо інакше. 

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Зміни справді відчуваються і є інформація про зміни настроїв у населення в Криму. Це декілька категорій людей,
– зауважив Андрій Юсов. 

Так, за його словами, є дві категорії людей:

  • ті, хто розуміють, що це несправедлива війна, це загарбницька війна, що путін – це Гітлер ХХІ століття. 
  • і ті, хто не те щоб сильно вболівали за Україну чи демократію, але просто бачать на власні очі, а не з екранів російського телебачення, що відбувається.

Приховувати втрати та провали російської армії усе складніше

Від людей складно приховати реальність, якщо вони бачать переповнення шпиталі пораненими й понівеченими кримськими солдатами, переповнені морги.

А також "бавовну", яка час від часу трапляється в Криму, чи скасоване святкування дня вмф росії. 

Так, війна йде. Путін привів війну, в тому числі, і до Криму. Тому, безумовно, захвату від дій російського агресора стає все менше й менше,
– наголосив Юсов. 

Він навів до прикладу черги й затори на мосту, коли росіяни в паніці втікали з Криму. 

В українській розвідці зауважили, що далі буде більше, як у питанні прозріння мешканців Криму, так і активізації проукраїнського опору на півострові, який уже набирає обертів.

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В Криму уже паніка 

  • Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення. 
  • Через вибухи на Новофедорівському аеродромі, "понаїхавші" росіяни почали масово втікати із тимчасово окупованого Криму, через це на кримському мосту були величезні затори.  
До слова, унаслідок вибухів окупанти втратили 9 літаків. Саме ці літаки бомбардували та випускали ракети повітряного базування по містах та селах України, зокрема Півдня.

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Автор: Анастасія Лукашевська