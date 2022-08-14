В українській розвідці пояснили, як мешканці Криму реагують на "бабовну" на аеродромі
Джерело:Апостроф
Попри те, що країна-агресорка не визнає "бавовни" та назвала офіційною версією вибухів в Криму – порушення правил безпеки, настрої серед кримчан не такі спокійні.
В Криму змінились настрої серед населення
Представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов розповів про настрої людей в окупованому Криму. Окрім офіційної рекомендації "не палити в непотрібних місцях", він зауважив, що кримчани дійсно реагують на воєнні дії уже дещо інакше.
Увага З 24 лютого репресії в окупованому Криму вийшли на нереальний рівень, – кримський активіст
Зміни справді відчуваються і є інформація про зміни настроїв у населення в Криму. Це декілька категорій людей,
– зауважив Андрій Юсов.
Так, за його словами, є дві категорії людей:
- ті, хто розуміють, що це несправедлива війна, це загарбницька війна, що путін – це Гітлер ХХІ століття.
- і ті, хто не те щоб сильно вболівали за Україну чи демократію, але просто бачать на власні очі, а не з екранів російського телебачення, що відбувається.
Приховувати втрати та провали російської армії усе складніше
Від людей складно приховати реальність, якщо вони бачать переповнення шпиталі пораненими й понівеченими кримськими солдатами, переповнені морги.
А також "бавовну", яка час від часу трапляється в Криму, чи скасоване святкування дня вмф росії.
Так, війна йде. Путін привів війну, в тому числі, і до Криму. Тому, безумовно, захвату від дій російського агресора стає все менше й менше,
– наголосив Юсов.
Він навів до прикладу черги й затори на мосту, коли росіяни в паніці втікали з Криму.
В українській розвідці зауважили, що далі буде більше, як у питанні прозріння мешканців Криму, так і активізації проукраїнського опору на півострові, який уже набирає обертів.
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В Криму уже паніка
- Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення.
- Через вибухи на Новофедорівському аеродромі, "понаїхавші" росіяни почали масово втікати із тимчасово окупованого Криму, через це на кримському мосту були величезні затори.
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