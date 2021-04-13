Локдаун у Полтавській області: як курсуватимуть поїзди

Полтавщина поповнила список регіонів, які потрапили у червону зону карантину. Вже з четверга, 15 квітня, там посилять карантинні обмеження. Як будуть організовані пасажирські перевезення в області – читайте далі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що протягом тижня Укрзалізниця разом з Мінінфраструктури та МОЗ має надати пропозиції щодо організації перевезень у регіоні.

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Доти потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка та посадка пасажирів не обмежуватимуться. Криклій додав, що про запровадження обмежень та їх характер Укрзалізниця повідомить додатково.

Обмеження у Полтаві

Від 15 квітня в Полтавській області почнуть діяти обмеження червоної зони карантину. Серед них:

школи регіону перейдуть на дистанційне навчання;

кафе та ресторани працюватимуть тільки на винос.

Водночас обмеження на роботу громадського транспорту місцева влада буде вводити сама. Поки невідомо, яким буде її рішення.

За останню добу в регіоні зафіксували 794 випадки інфікувань . Загалом у Полтавській області заразилися коронавірусом 62 512 осіб. На жаль, 1 312 із них померли. Загалом за період пандемії в області вилікувались від коронавірусу 51 274 людини. Станом на 13 квітня, хворими COVID-19 залишаються ще 9 926 пацієнтів.



Карантинні обмеження в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу