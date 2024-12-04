Систематична русифікація: як українських дітей депортували літаками Путіна

У США ідентифікували сотні дітей, яких примусово депортували з тимчасово окупованих територій України. Для цього Росія використовувала президентські літаки.

Дітей, яких депортували, позбавляли української ідентичності та передавали до російських сімей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Депортація дітей з ТОТ відбувалася в рамках російської програми

У нещодавньому звіті Школи громадського здоров’я Єльського університету йдеться, що за перші місяці повномасштабної війни Росія вивезла з України 314 дітей, з яких 166 одразу влаштували до родин росіян, а 148 утримували в російських установах. Як заявляла уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова, це робили з гуманітарних міркувань, а саме для захисту дітей у зоні військових дій. У Кремлі цю заяву не прокоментували.

"Минулого року Львова-Бєлова сказала, що Росія не переміщала нікого проти їхньої волі або волі їхніх батьків чи законних опікунів, чия згода завжди вимагалася, якщо вони не були відсутні. За її словами, дітей передали тимчасовим законним опікунам і не віддавали на усиновлення", – пише Reuters.

Зверніть увагу! За кілька днів до вторгнення Росія почала забирати українських дітей з окупованих територій. Щонайменше дві групи дітей депортували літаками Адміністрації президента Росії у травні та жовтні 2022 року. У вересні цього ж року дітей з Донецької та Луганської областей доставили літаком ТУ-154М на військовий аеродром Чкаловський, що неподалік Москви.

Ще один воєнний злочин Росії

У звіті говориться, що українські діти зазнавали на території Росії "продержавної та мілітаризованої пропаганди". Reuters задокументував переведення тисяч дітей до російських таборів, примусову натуралізацію українців і залучення до програми Білорусі.

Як розповів виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд, викриті факти є додатковими звинуваченнями проти Путіна у "примусовому переміщенні" людей з однієї національної та етнічної групи до іншої. З результатами дослідження ознайомиться Рада Безпеки ООН. А Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Згідно з міжнародним правом, примусове переміщення є злочином проти людства. Злочини проти людяності вважаються більш серйозними, ніж воєнні злочини, оскільки вони мають бути масовими та систематичними,

– йдеться у повідомленні агентства.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував заяву американських дослідників. Він заявив, що Україна невпинно працює над тим, щоб діти повернулися додому, а злочинці були покарані.

Нагадаємо, Росія спонукала потенційних "батьків" забирати дітей на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином вона намагається показати, що примусова депортація не відбувається, а громадяни самостійно виявляють бажання прихистити українських дітей.