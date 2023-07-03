Більшість львів'ян переконані, що справи у місті рухаються у правильному напрямку, – соціологи

Соціологи вирішили виміряли рівень задоволеності львів'ян та жителів інших регіонів місцевою владою. Як свідчать результати опитування, більша частина респондентів вважає, що справи в обласному центрі рухаються у правильному напрямку.

Власне, 65% львів'ян задоволені ситуацією у місті та лише 19% опитаних людей вважає, що Львів міг би розвиватись інакше. Водночас 16% респондентів було важко відповісти на це запитання соціологів.

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Оцінка українців життя у їхніх містах

Зазначимо, що на першому місці в цьому рейтингу є Хмельницький – тобто жителі цього обласного центру найбільш задоволені тим, що відбувається у їхньому місті.

Далі йде Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Черкаси, Кропивницький, і на сьомій позиції – Львів.



Як українці оцінюють справи у їхніх рідних містах / Картинка групи "Рейтинг"

Окрім того, щодо оцінки роботи мера Львова Андрія Садового були такі показники: 49% львів'ян схвалюють його роботу, зокрема:

13% респондентів "цілком схвалюють";

36% – "швидше схвалюють", аніж ні.

Найбільше задоволені своїм мером харків'яни. Йдеться про 86% опитаних. Далі йдуть жителі Хмельницького – 80% та на третьому місці – жителі Луцька з показником у 71%. Львів у цій таблиці на 12 позиції.



Як українці оцінюють роботу мерів своїх міст / Статистика "Рейтингу"

Разом з тим роботу міської ради жителі Львова оцінюють десь так само, як і самого мера. 47% опитаних задоволені її роботою:

8% – "цілком схвалюють";

39% – "швидше схвалюють".



Як українці оцінюють роботу міських рад / Дані групи "Рейтинг"

З обласної військовою адміністрацією ситуація аналогічна. 50% респондентів подобається, як вона працює:

13% – "цілком схвалюють";

37% – "швидше схвалюють".

Згідно з цими даними Львів на 11 позиції у таблиці, а у трійці лідерів – Миколаїв, Харків і Рівне. Після них йде Кропивницький, Вінниця, Черкаси, Луцьк, Житомир, Київ та Дніпро.



Як українці оцінюють роботу ОВА / Опитування групи "Рейтинг"

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Окремо зупинимось також на такому запитанні: "Чи відчуваєте ви гордість за те, що є жителем свого міста?" – Львів на 4 місці за результатами відповідей респондентів.

Власне, 77% львів'ян відповіли, що однозначно відчувають гордість за те, що живуть саме у Львові. Перед ними йдуть:

харків'яни – 86%;

кияни – 78%;

одесити – 77%.



Відчуття гордості за те, що ти житель певного міста / Дані групи "Рейтинг"

Наостанок зазначимо, що це опитування проводилось з 21 квітня по 22 травня 2023 року. У ньому взяло участь 16 800 українців. Похибка в даних не перевищує показника у 3,5%.