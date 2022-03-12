Як Маріуполь переживає блокаду: жах, що став реальністю, у фотографіях

Під Маріуполем, що на Донеччині, точаться бої. 1 березня російські загарбники взяли місто в облогу – звідти неможливо виїхати, а гуманітарну допомогу не пропускають.

Місто залишилося без води, світла, газу та ліків. Люди вимушені збирати дощову воду, аби напитися. Їжу готують на вуличному багатті.

Лише сьогодні Через ворожі авіабомби в Маріуполі 6 загиблих: двоє з них – діти, безліч поранених

Останніми днями місто безперервно бомблять з повітря, центр перетворюється на руїни. Попри це, правоохоронці, наскільки можуть, обходять підвали, де в цілковитій темряві ховаються знесилені люди.

Серед цих людей багато дітей – від немовлят до підлітків, яким нічого їсти й пити. Правоохоронці не залишають місто, допомагають виживати в блокаді, за можливості доставляють необхідне.

Слідчо-оперативні групи виїжджають на місця обстрілів і документують, як російські війська вбивають цивільне населення.

Фото від мужніх слідчих, які працюють в оточеному та палаючому Маріуполі: