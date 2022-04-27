Як в Маріуполі позначають будинки, придатні до життя: окупанти "націоналізовують" житло

Російські окупаційні війська захопили значну частину Маріуполя. У зруйнованому місті поодинокі випадки вцілілого житла доводиться позначати. Люди це роблять, щоб вберегтися від мародерства.

Як саме це роблять показав 26 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Проте зараз ці способи захисту перестали допомагати, оскільки окупанти проводять у місті "націоналізацію".

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На дверях з'являється Z

На фото, яке оприлюднив радник мера міста, видно двері одного з будинків. На них написано "Тут живуть люди", а поряд також прикріплено аркуш із аналогічними словами. Раніше це частково рятувало від мародерства та "візиту" окупантів.

Але зараз і це не порятунок. Якщо дім у доброму стані - на дверях з'являється Z. А люди вимушені шукати нове житло замість власного,

– розповів Андрющенко.



Позначення будинків, де живуть люди в Маріуполі / Фото з телеграму "Андрющенко Time"

Людей справді виселяють

Також про цю так звану "націоналізацію" говорила в ефірі національного телемарафону віце-прем'єрка Ірина Верещук. 26 квітня вона повідомила, що в Маріуполі почали поширюватися заяви від окупаційної влади: говорили про націоналізацію житла місцевих мешканців.

Мовилося про ті оселі, де люди не можуть підтвердити право власності на квартири. Жителів росіяни не лише позбавляють житла, а й забирають майно. Важливо, що в умовах постійних бомбардувань міста, цивільні часто просто втрачають свої документи.

Що зараз відбувається в місті

Російські війська взяли Маріуполь в облогу ще 1 березня. Відтоді вони намагалися в нього зайти й почали обстріли та бомбардування.

Після невпинних ударів, більшість будівель міста просто зруйновані. Кількість жертв поміж населення встановити вкрай важко.

Українські воїни, які є в місті згодом відійшли на територію заводу "Азовсталь", де досі тримають героїчну оборону. Під їхнім захистом у сховищах підприємства перебувають кілька сотень цивільних.

Із решти території міста росіяни почали вивозити тисячі людей. Депортованих відправляють у "фільтраційні табори", а потім у віддалені регіони Росії.

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