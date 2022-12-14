Застрягали в болоті та переносили на руках: медик пригадав, як рятували військових на фронті

Військові медики надають першу допомогу нашим пораненим воїнам на полі бою, вивозять для лікування у госпіталі. Траплялося, що реанімобілі застрягали в болоті й поранених доводилося переносити на руках.

Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, медик Андрій Жолоб. Він наголосив, що злагодженість і синхронність дій військових медиків рятує життя бійцям ЗСУ.

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В яких умовах працюють медики на фронті

Жолоб зазначив, що впродовж усього часу, поки тривав контрнаступ на Херсон, його медична рота працювала як виїзна бригада. На Півдні – артилерійська війна з безліччю прильотів та дуже складних операцій, які виконували наші захисники, аби обхитрувати ворога, змусити його помилитися та втратити позиції.

Він розповів, що було створено такий собі хаб із медротами інших бригад. Тож, незалежно від того, з якої бригади був поранений, медичну допомогу йому надавав той, хто був ближче та мав більше умінь для конкретної ситуації. Адже злагодженість, синхронність дій та розуміння щодо того, коли треба відступитися й дати попрацювати комусь досвідченішому, – рятує життя нашим бійцям.

Війна на Півдні – дуже специфічна, болотяна. Нам довелося боротися не лише з ворогом, а й із жахливим одеським і херсонським чорноземом, який просто кілограмами налипає на взуття, не дає рухатися транспорту. Найважчими були моменти, коли реанімобілі застрягали в болоті,

– сказав Жолоб.

За його словами, у подібних ситуаціях військові медики застосовували всі сили, деколи на руках переносили поранених бійців через річку чи болото.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Жолоб розповів, як медики рятують бійців на фронті: дивіться відео

Як медики рятують військових на фронті

Жолоб зазначив, що військові отримують багато дрібних осколкових поранень, їх потрібно евакуювати й варто дати виговоритися. Зазвичай наші захисники зляться на себе через отримане поранення.

Коли говориш із пораненим про побутові справи, то адреналін разом із знеболювальним, яким ти його готуєш для того, щоб евакуювати та транспортувати, роблять чудесну справу,

– зауважив медик.

Він додав, що до наших загиблих воїнів медики ставляться з повагою – їхні тіла вантажаться так само обережно, як і травмованих бійців. Адже є розуміння того, що потрібно зробити все, аби їхні родини отримали тіла героїв.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко