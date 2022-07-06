Нічні ракетні удари по Харкову та Миколаївщині: як минула ніч у регіонах
По Хмельниччині вороги запустили 4 ракети, одну з яких вдалось збити. Вночі 6 липня російські війська знову обстріляли Харків. Під вогнем опинився і Миколаїв.
Про ситуацію в регіоні розповіли в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації. Ця інформація – станом на ранок 6 липня.
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Хмельниччину напередодні атакували ракетами
Ввечері 5 липня росіяни обстріляли ракетами Хмельницьку область. З чотирьох ракет – одну збили. Інші поцілили в одну з громад Хмельницького району. Одна людина дістала поранення.
На Сумщині під обстріл потрапили прикордонні громади
У Сумській області противник обстріляв 5 прикордонних громад.
- Новослобідська громада: 10 приходів з міномету, пошкоджено 2 приватні будинки та лінії електропередач.
- Шалигінська громада − 18 прильотів. Також з безпілотника скинули вибухівку.
- Середино-Будська громада – 4 міни.
Вороги обстріляли Криворізький район
На Дніпропетровщині вороги знову гатили з артилерії по Криворізькому району. Вони обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкодили кілька житлових будинків.
Яка ситуація в Харкові
У Харкові росіяни обстрілювали адміністративні будівлі та відкриту територію у Новобаварському, Основ’янському та Київському районах. Вороги влучили в корпус Національного Педагогічного Університету імені Сковороди.Зверніть увагу! В області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Після цього спалахнули пожежі в приватних будинках. Поранення дістали 3 людини.
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Росія не припиняє "ракетний тероризм" на Луганщині
На межі Луганської та Донецької області росіяни накривають з артилерії українські підрозділи. Вороги активно обстрілюють територію ракетами. В окупованому Сєвєродонецьку у так звану "владу" призначають зрадників.
На Донеччині росіяни гатили по Торецьку, Слов'янську та Бахмуті, а також Кураховому, Авдіївці та Красногорівці. Пошкоджено десятки об'єктів. Лише за добу – 6 загиблих цивільних та понад 20 поранених.
Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині
Під ворожим вогнем опинились Широківська та Березнегуватська громади Миколаївщини. У селі Нечаяне загинула людина.
У Бериславському районі на Херсонщині вигоріла частина пшениці та лісів. Сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного зв'язку та інтернету.До уваги! Росіяни та колаборанти роблять чергові гучні заяви. Наприклад, про начебто приєднання діючих вітрових електростанцій у Херсонській області до Криму.
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Де ніч минула відносно спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Запорізькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Одещині,
- Полтавщині,
- Чернігівщині,
- Житомирщині та Київщині.
Дивіться у відео про обстріл Хмельниччини: