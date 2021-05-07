Кримська платформа та стримування Росії: деталі перемовин з главами МЗС країн Бенілюксу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини зі своїми колегами з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – Софі Вільмес, Стефаном Блоком та Жаном Ассельборном. Обговорювали зусилля для стримування російської агресії, Кримську платформу та підтримку українських реформ.

Кулеба розповів, що міністри говорили про додаткові зусилля ЄС щодо стримування дій Москви. Дипломат подякував колегам за незмінну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

До теми Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали Донбас

Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес назвала візит сильним сигналом трьох держав, щоб показати їхню підтримку.

Про що ще говорили міністри

На зустрічі також обговорили сприяння європейській інтеграції України, протидію коронавірусу та приєднання держави до Стамбульської конвенції.

Кулеба нагадав, що останній подібний візит міністрів країн Бенілюксу відбувся в 2015 році.

Україна запросила дипломатів до участі у Кримській платформі

Однією з тем перемовин була Кримська платформа.

Ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі,

– сказав Кулеба.

Міністри побували на Донбасі

Під час візиту глави МЗС країн Бенілюксу побували в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Луганщині. Крім того, делегація відвідала контрольний пункт в'їзду – виїзду "Щастя".



Дипломати на Донбасі / Фото Держприкордонслужби