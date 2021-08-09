Як може виглядати анексія Білорусі на практиці

Або кремлівська мавпа вже потирає свої лапи... Якщо припустити, що, звичайно, метою кремлівських ігрищ в Білорусі є "розігрів ситуації" до рівня прямого конфлікту між нею (точніше – її божевільним диктатором) з одного боку та Україною, і західними сусідами з іншого, аж до збройного протистояння... То багато що стає зрозумілим... Далі читайте російською.

Организации на территории Беларуси парочки провокаций с участием, образно говоря... "визитки Яроша", ну или там удостоверением личности военнослужащего ПолУкрЛитбригады для Кремля – плевое дело, мордорские спецуры тут даже "не вспотеют", для них – это чисто "технический вопрос"…

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Но это – лишь полдела…

Намного важнее в этом деле – подготовить соответствующим образом "общественное мнение" в Беларуси и наглядным образом "разоблачить" коварные поползновения украинских националистов, подстрекаемых "злобной НАТ-ой" в глазах самого "минского автоматчика"…

Усатого бульбо-фюрера необходимо правдоподобно убедить в том, что в Киеве спят и видят, как его скидывают с трона... в том числе, исходя из каких-то своих утилитарных, коммерческих соображений... лишь тогда появятся шансы на то, что "в ответку" тот начнет кидаться на Украину в очередном припадке своего бешенства…

Если мы проанализируем динамику развития украино-белорусских отношений за последний год, то поймем, что именно в этом ключе нынче действует в этой сфере Кремль… Стравливание "усатой минской морды" с "киевской хунтой" – одна из главных целей Кремля в области его региональной политики... в Восточной Европе…

В этом смысле использование против Украины, и в меньше мере Литвы и Польши лукашенковского заповедника в качестве своеобразной торпеды или тарана, если хотите, имеет для Кремля целый набор преимуществ…

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1. "Таскать каштаны из огня" чужими руками (в данном случае – лукашенковскими "граблями") всегда удобнее, безопаснее, а главное – дешевле, нежели самостоятельные попытки "не обжечься"... причем, практически во всех отношениях. Начиная с возможной, гипотетической реакции международного сообщества (всегда можно съехать на то, что... "это же не я лютую, а сумасшедший из Минска"), заканчивая прямыми накладными расходами на финансирование военной кампании…

2. Кроме того, прямая заруба между зашуганным до предела и оттого отмороженным на всю свою башку Лукашенком и "киевской хунтой" позволяет в качестве "оказания помощи браЦкому народу Беларуси" и "защиты рубежей Союзного государства от террористически-диверсионных поползновений укро-нацистов" вдоволь и выслать порезвиться на территории самой Беларуси – вплоть до наложения потных и загребущих лап на ее экономику и размещении на ее территории на постоянной основе контингента своих войск. Про "плодотворное сотрудничество" специальных служб двух государств, я даже не упоминаю... это по умолчанию…

3. Ну и в конце концов... пустив впереди себя лукашенковские танки, "брать Киев" со стороны Гомеля и Мозыря (впрочем так же, как прорываться на Луцк и Львов со стороны Бреста, Кобрина и Пинска) намного ближе и удобнее, нежели ломиться из Крыма через Херсонские степи или таранить "оборону укропов" в пригородах Донецка... И потом, "в самом конце" можно красиво, "на умняке" и достаточно прибыльно для себя... "помиротворить"... заграбастав обе страны, пускай даже с разной степенью аффиляции в свою "сферу влияния"…

Резюмируем…

"Исключительно оборонительные", но при этом широкомасштабные учения белорусской армии и мордовских орд под названием "Запад – 2021"... дело, конечно, полезное, как непосредственно для ЛукашенкИ, так и его "товариСЧей" из Кремля.

Особенно, если вспомнить об их планах "создания единой армии Союзного государства"... Но это так же, достаточно удобный повод и прикрытие для начала реализации активного (заключительного) этапа кремлевской многоходовочки по стравливанию Украины и самого ЛукашенкИ... а так же – аннексии собственно Беларуси...