Маршрути пророблені: як і куди евакуюють людей зі звільненої Херсонщини

У Херсоні проблеми з критичною інфраструктурою. Через це мешканців регіону закликають евакуюватися.

Про це для 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що евакуація добровільна.

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"Людина, яка вирішує евакуюватися, звертається до обласної військової адміністрації. Її заявку опрацьовують і дають можливість поїхати. ОВА готова задовольнити заявки у будь-якому масштабі. Наразі не так оперативно це відбувається, як би ми хотіли. Є велика кількість звернень", – сказав Соболевський.

Розселенням займається ОВА

Заступник голови ОВА розповів, що евакуація здійснюється постійно і зараз роботу оптимізують. Зокрема, створять окремий евакуаційний штаб, щоб максимально швидко вивозити людей з Херсонщини. Наразі є пророблені маршрути для виїзду.

Метою є не лише забезпечити можливість виїхати, але й надати людям можливість жити в безпеці. Є люди, які не потребують розміщення після евакуації. Вони знають, куди хочуть і їм потрібна допомога з дорогою. Є люди з інвалідністю, яким теж необхідна допомога. Над цим працює ОВА, – пояснив Соболевський.

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