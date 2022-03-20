Як можна платити тим, хто це зробив, – Кулеба показав світу зруйнований драмтеатр в Маріуполі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до представників бізнесу, які продовжують працювати в Росії, показавши фотографії зруйнованого драмтеатру в Маріуполі.

Він закликав транснаціональні компанії з усього світу припинити вести бізнес в Росії. Адже як можна співпрацювати з тими, хто нахабно й безжально руйнує міста та вбиває цивільних громадян України.

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Свій допис Дмитро Кулеба проілюстрував руїнами Драматичного театру в Маріуполі, де ховалося кілька сотень цивільних.

Це руїни Драматичного театру в Маріуполі, де ховалися сотні мирних людей. Варварський воєнний злочин Росії. Я хочу спитатися в транснаціональних компаній, які досі працюють з Росією або в Росії: як ви можете продовжувати вести з ними бізнес? Як ви можете годувати, служити й платити тим, хто це зробив, – написав пан Кулеба.

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти цілеспрямовано зруйнували Драматичний театр Маріуполя. Їх навіть не зупинив напис "діти", який намалювали поблизу будівлі. На щастя, бомбосховище витримало, звідти почали евакуйовувати людей. Наразі точна кількість постраждалих невідома.

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