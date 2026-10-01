Мільярди за голови українців: не допомагайте ворогу ламати нас ізсередини

Останнім часом бачу дуже багато зради. Мовляв, все пропало. Україна програє. Нас кинули. Допомоги не буде. Армія не витримає. Завтра кінець. Знайомо? Росія роками витрачає величезні гроші на пропаганду та інформаційну війну. І зараз одне з головних їхніх завдань дуже просте: переконати українців, що ми вже програли.

Бо якщо не вдалося взяти Київ за три дні, треба спробувати взяти українців страхом, сварками і зневірою. Про це пише Андрій Городницький.

Ми переживали й важчі часи

Просто згадайте 2022 рік. Росіяни стояли під Києвом. Бої йшли за Ірпінь, Бучу, Гостомель. Південь захоплювали величезними шматками. Мільйони українців виїхали з країни. Нам прогнозували падіння столиці буквально за кілька днів.

Минуло більш ніж чотири роки. Київ стоїть. Україна стоїть. Українська армія воює. Держава працює. Росія так і не досягла своєї головної мети: знищення України як незалежної держави.

За цей час ми пережили блекаути, сотні масованих атак, проблеми зі зброєю, затримки допомоги, мобілізаційні скандали, корупцію, політичні сварки і ще приблизно тисячу причин, після кожної з яких нам розповідали, що "ось тепер точно все". Не сталося.

Чи важко зараз? Дуже. Чи є в нас проблеми? Купа. Чи треба говорити про корупцію, провали чиновників, проблеми в армії, помилки влади? Треба. І дуже голосно. Але є велика різниця між критикою і постійним "ми всі пропали".

Бо саме цього від нас і хоче Росія. Щоб українець прокинувся зранку, відкрив Telegram, прочитав десять постів про катастрофу і сам собі сказав: "Все, сенсу більше немає". І найсмішніше, що після цього російським ботам уже навіть працювати не треба. Ми починаємо розносити їхню роботу самі й абсолютно безкоштовно.

Тому інколи корисно просто озирнутися назад. Згадайте, де ми були навесні 2022 року. І подивіться, де ми є сьогодні.

Вистояли тоді – вистоїмо й тепер

Ми досі тут. Зі своїми проблемами, сварками, дурними рішеннями, корупціонерами, втомою і величезною ціною цієї війни.

Але Україна є. Тому росіяни можуть далі витрачати свої мільярди на ІПСО, ботів, Telegram-канали і чергове "Україні залишилося два тижні". Ми це вже чули. Не один раз. І кожного разу Україна продовжує стояти.

Тому зараз головне: не допомагайте ворогу ламати нас ізсередини. Побачили чергову "зраду"? Перевірте, хто це написав і звідки інформація. Побачили проблему? Говоріть про неї. Вимагайте рішення. Тисніть на тих, хто за неї відповідає. Але не розганяйте паніку і не ховайте Україну завчасно.

Підтримуйте військових. Підтримуйте своїх. Допомагайте там, де можете. І тримайте голову холодною. Бо війна йде не тільки за нашу землю. Вона йде за наші голови. І якщо ворог витрачає мільярди, щоб посіяти серед нас страх і зневіру, не робімо цю роботу за нього безкоштовно.

Нас хочуть зламати? Хай спробують. Ми вже показали, що українці вміють стояти там, де нас давно списали. Стояли. Стоїмо. І будемо стояти за Україну.