Зеленський показав наші удари дронами по воєнних цілях ворога на Таврійському напрямку

Наші військові продовжують знищувати ворога на Таврійському напрямку. Володимир Зеленський показав, як дрони у руках наших захисників завдають шалених втрат окупантам.

У своєму телеграмі президент України виклав відео. На ньому можна побачити нарізки з відео, знятих ОСУВ "Таврія". Ролик демонструє, як з допомогою дронів наші військові нищать російську техніку.

Читайте також ССО спалили російської техніки на 25 мільйонів доларів: епічне відео знищення

Дрони нищать техніку ворога

Таврійський напрямок. Наші удари дронами по воєнних цілях. Дякую, воїни, за влучність! Так тримати!

– зазначив Зеленський.

У ролику зазначають, що минулий тиждень став надзвичайно успішним для українських операторів дронів. Безпілотники у руках наших захисників дозволяють стежити за полем бою з неба, а ще надають розвідувальні дані про позиції, пересування та стратегії окупантів.

Як наші військові з допомогою дронів нищать ворогів: дивіться відео

На відео можна побачити ювелірну роботу на Таврійському напрямку. Завдяки дронам наші захисники завдали значних уражень по позиціях окупантів високоточними ударами.

Постійна загроза, яку становлять безпілотники, деморалізує ворога та зриває їхні операції,

– наголошують у ролику.

Звернімо увагу на те, що втрати ворога ростуть шаленими темпами щодня. Дуже скоро кількість ліквідованих російських військових перетне позначку у три сотні тисяч.

Втрати ворога ростуть