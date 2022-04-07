Як наслідки російської агресії відчуваються навіть у Перу

Російська агресія впливає на весь світ – скрізь підвищуються ціни на пальне та елементарні продукти. Зокрема у Перу минулого тижня це призвело до протестів, сутичок з поліцією та мародерства.

Згодом протести переросли у масштабні демонстрації проти влади з маршами та блокадами доріг. За даними перуанської влади, за останні кілька днів під час протестів були вбиті 6 людей.

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Щонайменше 9 основних доріг у країні, як і раніше, заблоковані протестувальниками.

У країні найбільша інфляція з часів 90-их

Останніми роками економічна ситуація в Перу була важкою, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну та ізоляція Росії від світових нафтових ринків призвели до різкого зростання цін на нафту. Для Перу ці наслідки стали особливо серйозними.

У порівнянні з іншими країнами регіону, такими як Аргентина чи Венесуела, Перу імпортує більшу частину своєї нафти. Це зробило країну більш уразливою до російських санкцій, які вдарили по економіці якраз у той час, коли вона відновлювалася після впливу пандемії COVID-19.

Економічна ситуація в Перу:

Згідно з даними Статистичного інституту країни, через зростання цін на нафту у березня інфляція в країні виявилася найбільшою за останні 26 років. За повідомленням Центрального банку Перу, найбільше це вдарило по цінах на харчові продукти й паливо – вони зросли на 9,54% у порівнянні з минулим роком.

Ціни зростали так швидко, що країною почали ширитися протести. 28 березня група транспортників та профспілка водіїв вантажівок стали закликати до загального страйку з вимогою дешевшого палива.

Спроби влади придушити протести деспотичними методами лише роздмухали вогонь – люди стали масово вимагати відставки президента Перу Педро Кастільйо. Хоч 5 квітня він змінив тактику та почав домовлятися з громадянами, було запізно.

Зауважимо, що усього за 8 місяців перебування на посаді Кастільйо пережив дві спроби імпічменту, змінив 4 кабінети та понад 45 міністрів.

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