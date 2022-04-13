Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону: поради ДПСУ

Мільйони українців були змушені залишити власні домівки та втікати від війни до більш безпечних країн. Втім, на жаль, стається все більше випадків, коли біженці стають жертвами торгівлі людьми на кордоні.

Для запобігання надалі таких інцидентів прикордонники підготували спеціальну пам'ятку. В ній сказано, яких дотримуватись правил під час евакуації та перетині кордону.

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Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону



Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону / Фото з телеграму ДПСУ



Номери телефонів гарячих ліній й чати допомоги для біженців у країнах Європи / Фото з телеграму ДПСУ

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