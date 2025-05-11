"Імперське вторгнення Росії": якою буде політика нового Папи Лева щодо України

Новий Папа Лев XIV має значно чіткішу позицію, ніж його попередник. На відміну від Папи Франциска, він краще розуміє політичні нюанси, які раніше часто ігнорувалися.

Про це розповіла філософиня та релігієзнавиця Ірина Богачевська в ефірі 24 Каналу. Вона зазначила, що позиція Франциска була радше загальною і етичною.

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Папа має чітке негативне ставлення до війни

Він сприймав війну Росії проти України дуже абстрактно. А новий Папа Лев XIV одразу окреслив свою позицію значно конкретніше. Він не сумнівається, хто винен у війні – і це важливо для України.

Ми вже бачимо його ставлення до деяких людей з оточення Дональда Трампа – наприклад, до Джей Ді Венса, якого він відкрито критикував. Це важливо, особливо зараз, коли нова адміністрація в США поводиться вкрай суперечливо, а з Вашингтона лунають сумнівні заяви,

– сказала Богачевська.

За її словами, Папа Лев XIV, судячи з усього, хоче зробити миротворчу роль Ватикану не символічною, а реальною. У своєму першому виступі він почав словами: "Мир вам" і наголосив, що мир має прийти в кожну родину й кожну країну.

Ірина Богачевська висловила надію, що за цими словами будуть і конкретні дії. Католицька церква – дуже впливова сила, й якщо Папа стане не абстрактним, а справжнім миротворцем, це точно буде на користь Україні й наблизить такий бажаний мир.