Як один снаряд вражає дві цілі: на відео знову потрапила філігранна робота української артилерії

Військові Збройних Сил щоденно знешкоджують техніку ворога. Українські артилеристи показали в мережі, як один снаряд вражає дві цілі.

Захисники із 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вирішили здивувати українців філігранною роботою зі знищення ворожої техніки.

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Успішна атака української артилерії

Військові зазначили, що до АТО існувала думка, що один снаряд двічі в одне і те ж місце не влучає. Однак згодом з'ясувалося, що таки влучає.

А тепер артилеристи 44 бригади показали, як один снаряд вражає дві цілі,

– наголосили у бригаді.

Там також показали відео, як це виглядає на практиці.

Нагадаємо, раніше українські артилеристи розповіли, що окупанти почали ховати ворожі бойові машини піхоти у копицях сіна. Однак бійці ЗСУ доказали, що здатні знайти навіть голку в копиці сіна.

Як один снаряд вражає дві цілі: дивіться відео