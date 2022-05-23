Як окупанти готуються до туристичного сезону в Криму

Російські окупанти в Криму неспроможні вирішити "логістичну пастку" протиправного завезення "російських туристів" за умов перекриття повітряних сполучень, зумовленого масштабною російською агресією проти України.

Криза жанру

Експертами вичерпно доведене, що протиправне залізничне та автомобільне сполучення між Росією та Кримом фізично не зможе забезпечити "мільйони відпочивальників", якими так хизується російська пропаганда.

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Водночас наразі окупанти обіцяють, що злочинний "оператор залізничних перевезень до Криму", компанія "Гранд Сервіс Тур" запроваджує незаконний "новий поїзд" "Таврія" між Москвою та Сімферополем, із часом у дорозі в півтори доби, а також протиправні запуски "нових поїздів" до Криму із Архангельську, Білгороду та Мурманську, які мандруватимуть більше двох діб.

Іронія ситуації полягає у тому, що ці протиправні маршрути є "літніми" та вони були у розкладі оператора й у 2021 році та планувалися ним на літо 2022 року ще до початку масштабної російської агресії. Тому експерти включали їх у оприлюднені розрахунки ще у березні та загальну кількість пасажиропотоку, до 800 тисяч осіб, вони не змінюють.

Водночас гучно анонсовані російською пропагандою "прямі пасажирські вагони" з Мінську до Сімферополя "з 24 травня" так і не стали реальністю.

Фішка курортного сезону-2022

За таких умов, вочевидь для "покращення туристичної привабливості" півострову, злочинна "адміністрація" окупантів анонсувала "перейменування" вулиць у Алушті, а саме – Леоніда Кучми та Леоніда Кравчука.

Якщо бути точним, то відповідні вулиці знаходяться у алуштинському селищі Семидвір'я з постійним населенням в сто осіб, і очевидно що таке "перейменування" стане головною подією для "курортного сезону" 2022 року в тих місцях.

Також фейковий "кримський спікер" наразі учергове анонсував "конфіскацію майна" українських олігархів, але цей піар вже чули з березня 2022 року та він навряд чи стане реальністю, бо основний масив відповідних об'єктів давно перебуває під фактичним контролем кримських колаборантів та їх московських кураторів.

У ролі більш "цікавих атракціонів" для "російських туристів" цього літа в Західному Криму агресор планує постійні пересування власного корабельного складу, засобів протиповітряної оборони, літаків та бронетехніки.

Адже командування Чорноморського флоту агресора планує якщо не злочинну десантну операцію проти материкової України, то її постійну імітацію, для чого окупанти активно використовують аеродроми Новофедорівки і Бельбеку, бази кораблів у Севастополі та Новоозерному.